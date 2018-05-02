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Любовь Успенская: я сделала аборт!

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Любовь Успенская

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

Певица Любовь Успенская стала участницей программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ и решилась раскрыть все тайны своего прошлого. Она стала первым участником программы, который решился вскрыть последний конверт.

Когда Любовь Успенская услышала финальный вопрос о том, не хочет ли она рассказать об убийстве, которое совершила в молодости, она была шокирована. Однако певица смогла взять себя в руке и объявила, что раскроет телезрителям и эту тайну из своего прошлого. Речь идет об аборте, который она сделала еще в юности.

«Мне еще не было и 16 лет, а он был музыкант, ему был 30. Он говорил, я – мужчина, мне будет мало просто с тобой встречаться. Я поняла, что если я не соглашусь, то я его больше не увижу. Мне очень хотелось его не потерять. Я забеременела с первого раза», – призналась Любовь Успенская.

Тогда взрослый любовник заявил, что от ребенка необходимо избавиться. При этом родителям о происходящем она рассказывать побоялась и пошла на подпольный аборт. После операции врач рассказала, что у Любови Успенской была двойня. «Я сама виновата, потому что меня никто не заставлял, я на это пошла добровольно и это только моя вина», – едва сдерживая эмоции рассказала она.

«Бог меня наказал за этот аборт», – уверена певица. Позже, в первом браке, Любовь Успенская забеременела двойней, однако дети появились на свет раньше срока и погибли. «Я все годы страдала и думала, что мне больше не суждено иметь детей, потому что я совершила вот такую ошибку», – рассказала Любовь Успенская.

«А когда я забеременела Танечкой уже в четвертом браке, я поняла, что Господь меня простил и посчитал, что я заслужила быть матерью», – добавила она. Отметим, Любовь Успенская стала первой участницей программы «Секрет на миллион», которая решилась вскрыть финальный конверт с самой страшной своей тайной.

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