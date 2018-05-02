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  • Легендарный эстонец Onu Bella умер после продолжительной болезни

Легендарный эстонец Onu Bella умер после продолжительной болезни

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ФОТО: MARGUS ANSU / PM/SCANPIX BALTICS

Вечером 1 мая стало известно о смерти популярного телеведущего, актера и писателя Игоря Маасика. Знаменитому в Эстонии юмористу Onu Bella было 56 лет.

Три года назад Onu Bella узнал страшную новость: у актера, который регулярно проверял свое здоровье у врачей, обнаружили рак предстательной железы.

Популярный эстонский комик был шокирован этим известием, но не потерял самообладания. Так родилась книга Onu Bella под названием «Убей рак простаты», куда вошло много личных болезненных переживаний, фантазий и слов поддержки тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Сам актер вел продолжительную борьбу с онкологией. Onu Bella умер 1 мая.

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