Легендарный эстонец Onu Bella умер после продолжительной болезни

Три года назад Onu Bella узнал страшную новость: у актера, который регулярно проверял свое здоровье у врачей, обнаружили рак предстательной железы.

Популярный эстонский комик был шокирован этим известием, но не потерял самообладания. Так родилась книга Onu Bella под названием «Убей рак простаты», куда вошло много личных болезненных переживаний, фантазий и слов поддержки тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.