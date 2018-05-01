Вот кто эта таинственная девушка из суперпопулярного клипа Avicii «Wake Me Up»

Очень хочется верить, что львиная доля просмотров появилась еще при жизни талантливого музыканта. Но именно в этом клипе есть небольшая, но интересная деталь — главную роль исполнила россиянка Кристина Романова.

Девочка родом из Волгограда попала в модельный бизнес очень рано, а в 2010 году отправила свое портфолио в нью-йоркское агентство, где в ее успех поверили, и не зря. Сегодня Кристина участвует в показах таких модных брендов, как Marc Jacobs, Anna Sui, Blumarine, Jean Paul Gaultier, Philosophy di Alberta Ferretti, Salvatore Ferragamo и многих других.

ФОТО: Robert Mitra / Donna Karan

В 2013 году ей серьезно добавили известности съемки в клипе диджея Avicii. А сейчас Кристина является одной из любимых моделей бренда Ralph Lauren. Она постоянная участница показов и часто появляется на рекламных плакатах бренда.

A post shared by Kristina Romanova (@krissroma) on Feb 6, 2018 at 8:13am PST

В 2015 году Романова познакомилась с миллиардером Владиславом Дорониным, с которым они живут до сих пор, а в 2016 году она даже родила ему дочь. По слухам, у 24-летней модели и 55-летнего бизнесмена все идет к свадьбе.

A post shared by Kristina Romanova (@krissroma) on Dec 13, 2017 at 6:56pm PST

Для Доронина это будет уже второй брак, с первой женой, Екатериной Дорониной, он развелся в 2009 году. Они были вместе с 16 лет и прожили в браке 20 лет. У него есть дочь он первого брака, тоже Екатерина, и она всего на пару лет младше нынешней пассии отца.

Развод с первой женой обошелся олигарху в 10 млн долларов, а после он до 2013 года встречался с супермоделью Наоми Кэмпбелл, которую обвиняли в корыстных мотивах по отношению к Доронину.

По словам знакомых Владислава, с Романовой они начали встречаться задолго до того, как об этом прознала пресса. Знакомые отмечают, что сейчас миллиардер очень счастлив.

A post shared by Kristina Romanova (@krissroma) on Oct 13, 2017 at 4:53am PDT

A post shared by Kristina Romanova (@krissroma) on Oct 9, 2017 at 11:27am PDT

Кристина рассказала, что в детстве ее любимой книгой была «Золушка», ну а история девушки очень уж похожа на эту сказку. Девчушка из Волгограда довольно быстро обрела популярность, стала супермоделью, снялась в модном клипе, да еще и собирается выйти замуж за миллиардера. Чем не сказочный сюжет?