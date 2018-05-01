28-летний диджей Avicii покончил с собой, перерезав вены
1 мая 2018 г., 13:46
Родственники покойного Avicii, также известного как Тим Берлинг, огласили официальную причину смерти диджея — самоубийство. Согласно заявлению семьи, при Тиме была найдена предсмертная записка, где он объяснил,что натолкнуло его на такой поступок.
Сегодня портал TMZ сообщил, что по их данным диджей перерезал вены с помощью куска стекла. Два других источника подтверждают эту информацию и уточняют, что для самоубийства он использовал стекло от бутылки.
По неподтвержденным данным из разных источников, музыкант перерезал вены либо на шее, либо на запястьях.
Известно, что молодой человек долгое время боролся с алкогольной зависимостью.