вторник, 1 мая 2018 г.
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  • 28-летний диджей Avicii покончил с собой, перерезав вены

28-летний диджей Avicii покончил с собой, перерезав вены

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ФОТО: SOCIAL MEDIA / REUTERS

Родственники покойного Avicii, также известного как Тим Берлинг, огласили официальную причину смерти диджея — самоубийство. Согласно заявлению семьи, при Тиме была найдена предсмертная записка, где он объяснил,что натолкнуло его на такой поступок.

Сегодня портал TMZ сообщил, что по их данным диджей перерезал вены с помощью куска стекла. Два других источника подтверждают эту информацию и уточняют, что для самоубийства он использовал стекло от бутылки.

По неподтвержденным данным из разных источников, музыкант перерезал вены либо на шее, либо на запястьях.

Известно, что молодой человек долгое время боролся с алкогольной зависимостью.

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