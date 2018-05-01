С сегодняшнего дня в Эстонии действует сервис Yandex.Taxi. Вчера, в ночь на 1 мая, состоялась грандиозная вечеринка по этому случаю. Завершилась она салютом и демонстрацией самих машин, среди которых, кстати, были и довольно дорогие автомобили!