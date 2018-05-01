Видео: салют и парад роскошных автомобилей Yandex.Taxi сопровождался восторженными визгами ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО!
1 мая 2018 г., 13:17
С сегодняшнего дня в Эстонии действует сервис Yandex.Taxi. Вчера, в ночь на 1 мая, состоялась грандиозная вечеринка по этому случаю. Завершилась она салютом и демонстрацией самих машин, среди которых, кстати, были и довольно дорогие автомобили!
Приглашенные на вечеринку гости провожали колонну из автомобилей восторженными криками и апаплодисментами.
Смотри наше видео!