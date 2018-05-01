Возраст берет свое: располневшая Надежда Бабкина поразила снимком без макияжа

На своей странице в Instagram Надежда Бабкина выложила фотографию вместе с сыном с отдыха в Греции. Некоторые подписчики признались, что не смогли бы узнать певицу, если бы она сама не сказала, что на фото она, пишет Дни.ру.

A post shared by Надежда Бабкина (@ngbabkina) on Apr 30, 2018 at 2:39am PDT

Комментаторы обратили внимание на изменившийся вес Бабкиной. "Почему ее так разнесло ? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – спросил один из подписчиков. "Что с ней стало?!", – вторил ему следующий. "Очень стала полная, видимо возраст берет свое", – резюмировал третий сетевой эксперт.

Некоторые и вовсе не стеснялись в выражениях. Досталось и сыну Надежды Бабкиной. "А мне показалось, что рядом дама бальзаковского возраста, а не сынок", – заметил придирчивый комментатор.

A post shared by Надежда Бабкина (@ngbabkina) on Apr 30, 2018 at 10:32am PDT