вторник, 1 мая 2018 г.
«Во второй раз стала бабушкой. Очень хочу, чтобы из этого не делали особого события. Дети же рождаются, и здорово, что все здоровы» Эрика Салумяэ
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Сразила наповал! Новый образ Скарлетт Йоханссон восхитил фанатов

Сразила наповал! Новый образ Скарлетт Йоханссон восхитил фанатов

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

На днях в Лос-Анджелесе прошла премьера фильма «Мстители: Война бесконечности» (Avengers: Infinity War). На красной дорожке позировали многие знаменитости, принимавшие участие в съемках этой картины, однако особое внимание привлекла к себе Скарлетт Йоханссон. Причем сразу по трем причинам...

Во-первых, актриса появилась на публике вместе со своим бойфрендом Колином Жостом, который крайне редко сопровождает возлюбленную на светских мероприятиях. Во-вторых, Скарлетт предстала с новым цветом волос - недавно она перекрасилась в шатенку. Ну а в-третьих - для премьеры

Йоханссон выбрала очень эффектное серебристое платье Erdem. Этот сияющий «космический» наряд идеально дополнил макияж с акцентом на глаза с помощью фиолетовых и лиловых теней.

Блеск! Смотрите фото в нашей галерее...

Читать также

Актуально

НАВЕРХ