Сразила наповал! Новый образ Скарлетт Йоханссон восхитил фанатов

Во-первых, актриса появилась на публике вместе со своим бойфрендом Колином Жостом, который крайне редко сопровождает возлюбленную на светских мероприятиях. Во-вторых, Скарлетт предстала с новым цветом волос - недавно она перекрасилась в шатенку. Ну а в-третьих - для премьеры