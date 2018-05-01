Названы три самых несчастных знака Зодиака! А ты есть в этом списке?

«Все счастливые люди счастливы одинаково, а каждый несчастный человек несчастен по-своему» – так можно перефразировать слова великого классика литературы Льва Толстого.

Действительно, если оглянуться вокруг, можно подумать, что некоторые люди просто рождены для счастья, тогда как другие лишены этого дара. Возможно все дело во влиянии звезд? Ученые Гарвардского университета провели ряд статистических исследований, которые позволили выделить три наиболее несчастных знака Зодиака. Кто они и в чем их несчастье.

3. Дева

Это довольно напряженный и сосредоточенный знак Зодиака, которому совсем не помешало бы хоть немного расслабиться, отбросить в сторону лишнюю нервозность и скинуть груз ответственности, который эти личности сами же взваливают на себя. Если бы не тяжелый характер, Девы вполне могли бы быть счастливыми людьми, одно эти личности сами выбирают для себя роль жертв и великомучеников, а затем несут этот крест на протяжении всей жизни. Справедливости ради, стоит добавить, что удача редко улыбается личностям знака Дева, а потому все, что эти люди получают в жизни, является результатом их тяжелой и напряженной работы.

2. Рак

Личности, которые были рождены под знаком Рак, также редко называют себя счастливыми людьми. Действительно, у этих людей довольно много психологических проблем, связанных с повышенной мнительностью. Раки часто сомневаются в себе, в своих силах, возможностях и даже в собственной внешности. Кроме того, люди, родившиеся под знаком Рак, легко поддаются соблазнам вредных привычек, избавиться от которых крайне затруднительно. Их покладистый характер не позволяет им управлять людьми, чаще они оказываются в роли подчиненных, что, безусловно, влияет на их самолюбие, делая их глубоко несчастными. И даже в семейной жизни эти люди почти всегда на вторых ролях, что, конечно же, не добавляет им радости жизни.

1. Рыбы