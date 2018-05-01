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  • Галерея: смотри, что творилось на грандиозной вечеринке по случаю запуска Yandex.Taxi в Таллинне

Галерея: смотри, что творилось на грандиозной вечеринке по случаю запуска Yandex.Taxi в Таллинне

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Сегодня, в полночь 1 мая в Таллинне начал работу Yandex.Taxi — сервис для заказа такси через мобильное приложение.

По этому случаю, вчера, 30 апреля, в Parrot MiniBar была организована шумная вечеринка, на которую были приглашены эстонские знаменитости. Празник продлился до полуночи и завершился грандиозным салютом, после которого сервис Yandex.Taxi в Таллинне официально начал работу. 

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