Галерея: смотри, что творилось на грандиозной вечеринке по случаю запуска Yandex.Taxi в Таллинне

По этому случаю, вчера, 30 апреля, в Parrot MiniBar была организована шумная вечеринка, на которую были приглашены эстонские знаменитости. Празник продлился до полуночи и завершился грандиозным салютом, после которого сервис Yandex.Taxi в Таллинне официально начал работу.