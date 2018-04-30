понедельник, 30 апреля 2018 г.
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  • Все наследство Михаила Задорнова может достаться его бывшей жене

Все наследство Михаила Задорнова может достаться его бывшей жене Полтора миллиона евро на кону

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Михаил Задорнов

ФОТО: Maksim Blinov/Sputnik/Scanpix

Вокруг наследства Михаила Задорнова сложилась странная ситуация. Все, что нажил сатирик, может достаться его бывшей жене Велте, передает Дни.ру.

Дело в том, что единственная дочь Михаила Задорнова в устной форме отказалась от наследства. Инициативу дочери поддержала и вторая жена юмориста Елена Бомбина. В итоге документы для оформления наследства предоставила лишь Велта Задорнова, с которой сатирик развелся много лет назад.

Что бы пролить свет на ситуацию журналисты отправились на юридическую консультацию. "Как же бывшая жена может претендовать на наследство?" – задали они вопрос специалистам. Оказывается, развод – не повод отказываться от нажитого бывшим супругом.

"Крайне редко, но бывает, что бывшая жена получает наследство экс-мужа. Это происходит, если других наследников нет или все они отказались от наследства. Претендовать на наследство бывшая жена может и в том случае, если, например, при жизни покойного она как минимум год находилась на иждивении бывшего мужа и получала от него регулярные денежные выплаты", – пояснил журналу "Откровения звезд" адвокат.

Ранее сообщалось, что Велта отказываться от наследства точно не собирается. Ходили даже слухи, что Задорнов оставил прямое распоряжение выделить ей долю. "Велка – родной человек", – очень часто повторял сатирик.

Отметим, что Михаил Задорнов оставил очень внушительное наследство. На кону – больше 100 миллионов рублей. Это недвижимость и права на интеллектуальное наследие юмориста. Претенденты на это богатство должны были заявить о себе в течение полугода после смерти сатирика. Кто получит наследство Михаила Задорнова станет известно в мае 2018 года.

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