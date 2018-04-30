Методика ФБР: пять засекреченных способов понравиться девушке

В обязанности Шафера входило распознавать ложь, вербовать и очаровывать людей, чтобы получить то, что нужно. Ближе к отставке он заметил, что его ученики начали пользоваться его же методикой для того, чтобы привлекать девушек. Давай узнаем, что же это за методика, пишет Mport.ua.

Голова в наклоне

Ученые выяснили, что у мужчины больше шансов понравиться девушке при знакомстве, если он слегка наклонит голову. Так он кажется более симпатичным. С девушками точно также: если ее голова слегка наклонена, то ты, товарищ, считываешь ее как более симпатичную.

Все это происходит по очень простой причине. На боковых поверхностях нашей шеи расположены сонные артерии. Сонные артерии — одна из важных частей системы кровообращения. Если повредить сонную артерию, то ты быстро потеряешь много крови и умрешь.

Проще говоря, если человек наклоняет голову, он как бы посылает сигнал другому человеку, что не чувствует угрозы от оппонента, а значит, расположен к нему. Так что если хочешь моментально и без слов понравиться человеку, то можно просто слегка наклонить голову в сторону.

Приподнятые брови

Понаблюдай за людьми в зале ожидания аэропорта, и особенно обрати внимание на то, как они встречают своих близких. Увидишь одну интересную деталь. Когда они встречают близкого человека, то брови взлетают совсем ненадолго. Приподнимаются буквально на одну шестую секунды, но другой человек на невербальном уровне считывает это как знак симпатии.

Если ты попробуешь понаблюдать за собой, то тоже можешь заметить, что когда встречаешь своих близких друзей или родственников, твои брови тоже быстро и ненадолго подскакивают. Ну как, догадался, что делать с этой информацией?

Настоящая улыбка

Многие люди не понимают разницу между настоящей и фальшивой улыбкой. Во время настоящей улыбки скулы поднимаются и вокруг глаз образуются морщинки. Если другой человек не видит этих морщинок, то его подсознание тут же распознает эту фальшивку.

Именно поэтому учись искренне улыбаться. Для этого достаточно просто подойти к зеркалу и попытаться улыбнуться так, чтобы скулы поднялись, а вокруг глаз появились лучики. Все люди любят открытые улыбки.

Легкое прикосновение

Американские ученые выяснили, что официантки, легко касающиеся своих клиентов рукой, получают больше чаевых. Причина заключается в том, что прикосновение очень сближает людей. При этом важно сильно не вторгаться в интимную зону человека.

Как это сделать искусно, себе не во вред, и чтобы понравиться? Очень просто. Для начала можно дотронуться до оппонента тыльной стороной ладони. Такие прикосновения считаются безобидными, и при этом все равно располагают людей друг к другу.

Подражание жестам партнера

Есть такое научное слово “изопраксия“ — это когда ты копируешь жесты партнера. Мозг человека так устроен, что он автоматически считает людей симпатичными, если они хоть чем-то похожи на нас. Например, очень часто мы расположены больше к человеку с таким же цветом глаз, как у нас, чем людям с глазами другого цвета.