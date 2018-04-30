В Сеть попало видео с борта совершившего экстренную посадку самолета с группой Serebro

Один из пассажиров самолета, выполнявшего рейс из России в Черногорию, снял видео во время экстренной посадки в аэропорту черногорской столицы Подгорицы из-за невыпуска закрылков.

На борту лайнера находились солистки группы Serebro. Солистка группы Serebro Ольга Серебякина поделилась шокирующими подробностями инцидента.

«Сегодня мы чудом приземлились в Черногории. Сразу после взлета у нас не закрылись закрылки самолета, и мы могли разбиться (…) Передпосадкой мы кружили больше часа. По стюардессам поняли, что происходит ужасное — все трясутся, бледные. Объявляют аварийную посадку в другом месте (…) На борту был ад — все рыдали, орали», — сообщила Серябкина.

Судя по кадрам, опубликованным телеканалом РЕН ТВ, у нескольких пассажиров случилась настоящая паника. Остальные старались сохранять спокойствие.