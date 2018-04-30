Вальпургиева ночь 1 мая: что лучше не делать и на какие сны обратить внимание

Поверья о неистовом разгуле нечистой силы в ночь перед 1 мая были распространены только у германоязычных народов (немцы, австрийцы, народы Скандинавии). В горных районах Шотландии, у гэлов-хайлендеров 1 мая отмечался как древний кельтский скотоводческий праздник Бельтана, связанный с культом солнца.

В равнинной Шотландии праздник принял общеевропейские черты: "майское дерево", "майская зелень", выбор "майской королевы". В народном календаре 1 мая — большой народный праздник весны, который отмечался (и отмечается) очень ярко и весело во всех странах Европы. Первомайский праздник был так популярен, что церкви не удалось ввести его в рамки своего календаря, хотя попытки к этому и делались.

ФОТО: Jakub Krechowicz/PantherMedia / Jakub Krechowicz

В деревнях в Вальпургиеву ночь проводилась магическая церемония изгнания ведьм: разжигались костры, на которых иногда сжигали соломенное чучело ведьмы, и совершали обход дома с факелами, звонили в церковные колокола и т. п. Считалось, что травы в эту ночь обретают чудесную силу.

Что нельзя делать в Вальпургиеву ночь 1 мая

Ароматные ветки не стоит приносить в дом. Особенно опасной сирень считается для больных людей. По поверью, своим запахом она дурманит человека и приближает смерть.

В Вальпургиеву ночь нельзя ссориться, раздражаться, упоминать нечистую силу.

Агрессивный человек в ночь на 1 мая может стать игрушкой в руках злых духов. В одежде стоит избегать черного цвета, а также не одевать вещи, с которыми связаны плохие воспоминания.

Вещие сны