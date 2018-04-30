понедельник, 30 апреля 2018 г.
«Мне тяжело привыкнуть к повышенному вниманию СМИ!» Элина Нечаева
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Бывшая девушка Ди Каприо показала ну очень откровенное фото

Бывшая девушка Ди Каприо показала ну очень откровенное фото

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Нина Агдал.

ФОТО: Sipa USA / JC Olivera/Sipa USA

Датская модель Нина Агдал поделилась с подписчиками чересчур откровенной фотографией, сделанной в постели.

Модель в лежачей позе предстала абсолютно голой. Собранные в хвост волосы и яркий макияж отлично сочетались с образом 26-летней Агдал.

Невозможно не отметить идеальную фигуру бывшей возлюбленной Леонардо Ди Каприо. Впрочем, удивляться тут нечему: девушка почти каждый день занимается спортом и тщательно следит за питанием.

С оскароносным актером Агдал встречалась с 2016-го по 2017 год, однако быстро нашла ему замену. С новым возлюбленным Нина встречается до сих пор, и, кажется, именно он стал автором откровенной фотографии красавицы-модели.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ