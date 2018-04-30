Бывшая девушка Ди Каприо показала ну очень откровенное фото

Невозможно не отметить идеальную фигуру бывшей возлюбленной Леонардо Ди Каприо. Впрочем, удивляться тут нечему: девушка почти каждый день занимается спортом и тщательно следит за питанием.

С оскароносным актером Агдал встречалась с 2016-го по 2017 год, однако быстро нашла ему замену. С новым возлюбленным Нина встречается до сих пор, и, кажется, именно он стал автором откровенной фотографии красавицы-модели.