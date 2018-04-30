Самый точный гороскоп в мире - египетский! А кто ты по нему?

В египетской астрологии 12 знаков. Каждый знак, кроме Нила, символизирует египетского бога или богиню. Каждый знак представляет определенные даты. И, что неудивительно, древние египтяне тоже считали, что ваша личность и жизнь зависит от того, под каким знаком вы родились, утверждает Лифтер со ссылкой на Sun Signs.
Нил (1-7 января, 19-28 июня, 1-7 сентября, 18-26 Ноября)
Важные ключевые слова: логика, спокойствие, практичность.
Это первый знак египетского зодиака. Нил представляет собой начало чего-либо.
Люди этого знака обладают очень мирным и вспыльчивым характером. Они не любят конфликтов. Иногда они могут находиться под властью страстей, но и в такие моменты они действуют мудро. У них часто меняется настроение. Они могут быть спокойными и мирными, а затем вдруг стать сердитыми.
Люди этого знака прекрасные наблюдатели. Они используют свои наблюдения, чтобы создать план действий. Они прекрасно общаются с другими людьми.
Люди Нила - это аналитики, которые любят мечтать о возможностях благосостояния, и о том, как жить мирной и спокойной жизнью. Они любят окружать себя утонченными вещами.
Они внимательны к деталям и всегда стараются идти мирным путем. Прежде чем продолжать любое действие, они предпочитают убедиться, что все безопасно. Они медленные и осторожные. Это очень практичные люди.
Люди знака Нила серьезны и выбирают деятельность, которая соответствует их практичному, прилежному, аналитическому уму. Так как их знак представляет собой начало, они, возможно, пожелают открыть свой собственный бизнес.
Удачные цвета: красный и синий.
Священное животное: антилопа.
Совместимость: этот египетский знак совместим со знаками Амона-Ра и Сета.
Соответствующий западный знак зодиака: Козерог.
Амон-Ра (8-21 января, 1-11 февраля)
Важные ключевые слова: щедрый, успешный, отзывчивый.
Второй египетский знак зодиака - Амон-Ра. Он бог защиты и считается царем богов.
Те, кто родился под знаком египетского бога Амон-Ра, талантливы и оптимистичны. Они становятся хорошими лидерами и вдохновляют других людей.
Люди верят, что сильная интуиция представителей этого знака поможет решить многие проблемы. Они всегда делают все возможное, чтобы помочь тем, кто нуждается. В любой ситуации люди Амон-Ра всегда уверены в себе, и держат все под контролем.
Благодаря своему оптимизму они очень часто чувствуют себя счастливыми. Они способны доверять своему внутреннему голосу. Они также используют свой внутренний голос чтобы помогать другим.
Они очень успешны и удачливы. Они могут сделать карьеру в качестве консультанта, тренера или мотивационного лидера, вдохновляя других на совершенствование.
Люди, естественно, приходят к ним за советом. Это хорошие слушатели, которые предлагают решения, исходя из личных качеств другого человека.
Люди Амон-Ра отлично принимают решения. Они руководят, поощряя других. Представители этого знака умны и часто становятся руководители корпораций и фирм.
У них очень оптимистичный взгляд на жизнь. Люди знака Амон-Ра полны мудрости и мужества. Они обладают силой воли и трудолюбием.
Удачные цвета: желтый и оранжевый.
Совместимость: они совместимы со знаками Нил и Гор.
Соответствующий западный знак зодиака: Телец.
Мут (22-31 января, 8-22 сентября)
Роль: Богиня неба
Важное ключевое слово: ироничный.
Третий знак египетского зодиака - Мут. Мут символизирует женщину и мать. В египетской мифологии Мут также символизирует божественную мать, которая очень заботлива. Имя Мут означает «мать мира».
Люди, рожденные под знаком Мут - воспитатели и защитники. Они, как правило, становятся хорошими родителями.
Они скрывают свои сокровенные чувства и мысли, открываясь только самым близким людям. Они могут быть очень стеснительными. Только сблизившись с кем-то, они показывают свои знания, мудрость и щедрость.
Они четко знают, чего хотят от жизни, и сосредоточены на том, чтобы их мечты сбылись. Они знают, как привлекать других своим обаянием и терпением. Они могут быть хорошими слушателями, даже если не всегда согласны с тем, что слышат.
Люди знака Мут обладают логическим, практическим мышлением. Они мыслят рационально, поэтому бывает трудно доказать, что они не правы. Они используют свои обширные знания для достижения целей.
Они искренни и, тем не менее, загадочны. Они интересуются духовным ростом, философией и мистикой. Люди этого знака могут быть успешными в сфере права, социальной работы, здравоохранения или образования.
Счастливые цвета: красный и коричневый.
Совместимость: они совместимы со знаками Амон-Ра и Тот.
Соответствующий западный знак зодиака: Скорпион.
Геб (12-29 февраля, 20-31 августа)
Роль: Бог Земли.
Важные ключевые слова: гордый, чувствительный, скромный.
В древнеегипетской мифологии Геб был богом земли. Он был отцом Осириса, Сета, Исиды и Нефтида. Считалось, что от его смеха начинались землетрясения.
Это четвертый знак в египетском зодиаке.
Люди, рожденные под знаком египетского знака Геба, чувствительны. У них доброе сердце и они чувствуют потребности и чувства других. Они обладают состраданием и интуицией.
Время от времени, они бывают чрезмерно эмоциональны, но это очарование и магнетизм привлекает других людей.
Они доверяют своим чувствам и интуиции. Им стоит ограждать себя от излишнего воздействия негативных новостей, поскольку это может сделать их слишком эмоциональными и депрессивными.
Люди, рожденные под знаком Геба, очень надежные друзья. Они могут быть очень чувствительными, но они всегда остаются хладнокровными и тактичными. Они дипломатичны, и всегда думают, прежде чем действовать.
Они могут быть застенчивыми, но если нужно, они довольно настойчивы. Иногда они кажутся слабыми противниками из-за своей застенчивости. И все же, они не идут на поводу у других.
У них хорошая память и они никогда не забывают, что другие люди для них сделали.
Их привлекают виды деятельности, полезные для Земли и экологии. Им очень подойдут профессии, связанные с обучением, консультированием или литературой.
Люди этого знака любят окружать себя красивыми и роскошными вещами. Они любят чувствовать себя комфортно и иметь под рукой все, что нужно.
Удачные цвета: фиолетовый и розовый.
Священное животное: гусь.
Совместимость: этот египетский знак зодиака совместим со знаками Гор и Сет.
Соответствующий западный Знак зодиака: Водолей.
Изида (11-31 марта, 18-29 октября, 19-31 декабря)
Роль: Богиня материнства.
Важные ключевые слова: активный, прямой, величественный.
Изида символизирует мать и богиню природы. Она является покровительницей детей, бедных и мертвых. Она дочь Геба и Нут, и сестра Осириса, Сета, и Нефтида. Она вышла замуж за своего брата Осириса и родила сына по имени Гор.
Люди этого знака очень откровенные и прямолинейные. Некоторые считают их слишком тупыми и открытыми, а другие ценят их прямой стиль общения.
Они ищут романтических отношений с предприимчивыми и беззаботными людьми.
Это общительные люди, которые любят давать советы другим.
Люди знака Изида обладают хорошим чувством юмора. Они часто помогают своим друзьями, облегчая их проблемы и привнося юмор в стрессовые ситуации.
Люди этого знака должны убедиться, что все их цели достигнуты. Они не позволят никаким препятствиям встать на своем пути. Им сопутствует удача, и они способны использовать все ресурсы.
Люди этого знака способны дисциплинировать других. Это может сделать их хорошими лидерами или начальниками. Они могут преуспеть в искусстве, маркетинге, или развлечениях.
Люди Изиды способны легко находить решения и преодолевать любые препятствия. Они хорошо работают в команде, и они очень самодостаточны. Это делает их популярными среди друзей и большого количества поклонников.
Удачные цвета: белый и синий.
Совместимость: этот египетский знак совместим со знаками Осириса и Тота.
Соответствующий западный знак зодиака: Рыбы.
Осирис (1-10 марта, 27 ноября - 18 декабря)
Роль: бог преисподней.
Важные ключевые слова: нерешительность, раздвоение личности.
У людей, рожденных под знаком Осириса, две стороны личности. Они могут быть очень энергичными и сильными, но и нерешительными. Они успешны в новых начинаниях, оптимистичны и очень щедры.
Люди, рожденные под этим знаком, могут сделать успешную карьеру в торговле или образовании. Кроме того, они могут быть отличными руководителями, благодаря своему уму и харизме.
Они прирожденные лидеры, и уверенно используют этот навык для достижения своих целей.
Люди, рожденные под знаком египетского бога Осириса, успешны в новых начинаниях. Существует очень мало препятствий, которые могут остановить их на пути к цели. Они живут сегодняшним днем и всегда полны энергии. В первую очередь они думают о себе.
Они отличаются прямотой в общении с другими людьми, и всегда имеют в виду то, что говорят. Они очень любят помогать другим.
Люди этого знака очень независимы и не любят выполнять чьи-то приказы. Поэтому им трудно работать в подчинении. Для них лучше всего иметь собственный бизнес и работать на себя.
Люди Осириса предприимчивы, уверенны в себе и целеустремленны.
Удачные цвета: зеленый и желтый.
Священное животное: Бык
Совместимость: этот египетский знак совместим со знаками Исиды и Тота.
Соответствие с западным знаком зодиака: Овен.
Тот (1-19 апреля, 8-17 ноября)
Роль: Бог Мудрости.
Важные ключевые слова: сострадание, энергичность, мужественность.
Тот является седьмым знаком египетского зодиака. Тот - бог Луны, познания и мудрости. Он известен как создатель письменности.
Люди, рожденные под этим знаком египетской астрологии, способны отлично решать проблемы. Они творческие, и любят делиться своими знаниями с другими. Естественно, они часто становятся учителями и наставниками.
Они хорошие организаторы и могут быть перфекционистами. Они прекрасно общаются с людьми и могут стать писателями или журналистами.
У людей этого знака хорошая память, и они никогда не забывают чью-то услугу или добрый жест. Они всегда ищут пути к совершенствованию. Им не достаточно быть посредственностью.
В романтических отношениях они честны и верны. Их привлекают люди с такими же ценностями. Они любят быть в окружении своей семьи и друзей.
Люди, рожденные под знаком Тот, любят получать знания, поэтому они могут быть пожизненными студентами. Они терпеливы, поэтому готовы учиться, если это поможет получить необходимые знания.
Они очень изобретательны. У них всегда много новых и творческих идей. Благодаря этому, они могут стать предпринимателями и лидерами в своей отрасли.
Счастливый цвет: розовый и белый.
Совместимость: этот египетский знак совместим со знаками Бастет и Изида.
Соответствующий западный Знак зодиака: Дева.
Анубис (8-27 мая, 29 июня - 13 июля)
Роль: Бог смерти.
Важные ключевые слова: хитрый, умный, отзывчивый.
В египетской мифологии Анубис является хранителем преступного мира. Он также отвечает за мумификации. Анубис - девятый знак египетского зодиака.
Люди, рожденные под знаком Анубиса, очень страстные и творческие. Они предпочитают находиться в одиночестве и лучше всего работают наедине с самим собой.
Они очень эмоциональны и чувствительны. Их эмоции могут быть очень непредсказуемыми.
Они интроверты, поэтому наслаждаются тишиной и покоем, а не шумом и толпой. Несмотря на то, что они интроверты, люди этого знака излучают уверенность, что вызывает уважение у других людей.
Они свободно выражают свое мнение. Если они чувствуют, что кто-то ведет себя неправильно, то обязательно скажут об этом.
Люди знака Анубис очень проницательны и консервативны. Они любят исследовать тайны и могут учиться всю жизнь. Они очень наблюдательны и часто заранее знают о мыслях и мотивах других людей.
Их интересует, как мыслят другие люди. Их привлекают метафизические и оккультные темы. Их интересуют профессии, связанные с образованием и психологией.
Они решительны и уверены в себе. Их целеустремленность позволяет закончить любой проект, за который они берутся. Они никогда не отступают от цели, даже если не смогли достичь ее за несколько лет.
Они честны, преданны и любят помогать другим. Люди этого знака могут быть отличными врачами или медсестрами.
Кроме того, людей Анубиса интересует тема смерти. Среди них есть те, кто открыл похоронное бюро или стал гробовщиком.
В отношениях люди этого знака ласковы и заботливы. Они с удовольствием заботятся о своих семьях и домах. Они обладают прекрасным чувством юмора и предпочитают иметь узкий круг друзей.
Счастливые цвета: охра и малиновый.
Священное животное: шакал.
Совместимость: этот египетский знак совместим со знаками Бастет и Изида.
Соответствующий западный Знак зодиака: Лев.
Сет (28 мая - 18 июня, 28 сентября - 2 октября)
Роль: Бог Зла.
Важные ключевые слова: совершенство, импульсивность.
В египетской мифологии Сет известен как бог хаоса. В египетской астрологии Сет - десятый знак.
Люди, рожденные под этим египетским знаком, всегда ищут изменений. Они могут всю жизнь искать приключения и ощущение полноты.
Они перфекционисты и ничто не может помешать им на пути к цели. Они ставят перед собой высокие задачи и не останавливаются, пока их не достигнут.
Это лидеры, которые не любят проигрывать или быть на втором месте. Они всегда решают проблемы с решимостью и упорством. Их не интересуют ошибки прошлого.
Люди Сета не будут жертвовать своим собственным прогрессом ради всех остальных.
Люди этого знака очень общительны и харизматичны. Они любят быть в центре внимания. Они могут стать хорошими министрами, мотивационными спикерами или продавцами.
Люди Сета предпочитают действия тишине и уединению. Им нравится все время двигаться вперед.
Они всегда ищут дополнительную информацию и знания. Они, как правило, становятся лидерами в областях, которые не очень хорошо известны. Для них это идеальный вызов.
Счастливые цвета: бирюзовый и черный.
Совместимость: этот египетский знак зодиака совместим со знаками Геб и Нил.
Соответствующий западный Знак зодиака: Близнецы.
Бастет (14-28 июля, 23-27 сентября, 3-17 октября)
Роль: Богиня кошек.
Важные ключевые слова: равновесие, тревога.
Бастет – 11 знак в египетской астрологии. В египетской мифологии Бастет известна как богиня кошек и богиня удовольствия. Она также считается богиней, которая защищает женщин и плодородие, а также любовь.
Люди, рожденные под знаком Бастет, всегда ищут равновесия и мира. Они избегают конфронтации и стрессовых ситуаций.
Они, от природы интроверты и предпочитают тишину громкой, хаотичной толпе.
Они обладают очень сильной интуицией и даже могут быть экстрасенсами. Интуиция позволяет им видеть других людей насквозь, и знать, каковы их истинные мотивы.
Люди знака Бастет - очаровательные личности, любящие наслаждаться жизнью. Они окружают себя приятными вещами. Они намеренно ищут счастье и радость в жизни. Их вдохновляет музыка и искусство.
Они ставят потребности других выше своих собственных. В романтических отношениях это верные и преданные партнеры. Они очень эмоциональны и чувствительны, но также яро защищают тех, кого любят. Они ласковы и заботливы.
Люди, рожденные под знаком Бастет, загадочны, их притягивают тайны и оккультизм. Их деятельность может быть связана с оккультизмом или метафизикой.
Счастливые цвета: желтый и серый.
Священное животное: кошка.
Совместимость: этот египетский знак совместим со знаками Сехмет и Гор.
Соответствующий западный Знак зодиака: Рак.
Гор (20 апреля - 7 мая, 12-19 августа)
Важные ключевые слова: нетерпеливость, выносливость, остроумие.
Гор, сын Осириса и Исиды. Он также известен как Хора. В древней египетской мифологии, он символизирует звезды и небо. Египетская мифология утверждает, что он родился после смерти своего отца Осириса. Он был защитником фараонов и объединил Верхний и Нижний Египет. Гор является восьмым знаком в египетской астрологии.
Люди, рожденные под знаком Гора, очень мужественные. Они готовы рисковать. Это очень харизматичные личности, которые стремятся преуспеть и попробовать новое. Они всегда гордятся тем, что являются любителями риска и первопроходцами.
Они оптимистично настроены и стремятся быть лучшими. Они преуспеют в любой профессии, потому что у них есть мужество и способность добиваться того, чего они хотят.
Это лидеры, которые хорошо мотивируют и вдохновляют других. Они умные, честные и смелые.
Люди Гора обладают сильной волей и могут быть упрямыми. Они ставят потребности своей семьи выше своих собственных, действуя самоотверженно на благо тех, кого они любят. Это люди с мягким характером, они терпеливые слушатели.
Люди, рожденные под этим знаком, трудолюбивы и хорошо уживаются с другими. Они консервативны и любят спокойную обстановку. Они очень практичны и интеллектуальны.
Они ориентированы на общество и будут защищать тех, кто в этом нуждается. Они могут стать политиками, общественными деятелями и психологами.
Удачные Цвета: карминный красный и золотой.
Священное животное: змея.
Совместимость: этот египетский знак совместим со знаками Бастет и Гэб.
Соответствующий западный знак зодиака: Весы.
Сехмет (29 июля - 11 августа, 30 октября - 7 ноября)
Роль: Богиня войны.
Важные ключевые слова: ум, лидерство, власть.
В египетской мифологии Сехмет известна как богиня войны. Она также считается целительницей. Сехмет - 12 знак египетского гороскопа.
Люди, рожденные под египетским знаком Сехмет, имеют двойственную личность. С одной стороны, они являются дисциплинированными и строгими. С другой стороны, они свободны и любят просто плыть по течению, без каких-либо ограничений.
Это перфекционисты, они успешны в бизнесе. Они обладают чувством долга и справедливости. Они могут стать хорошими судьями или генеральными директорами.
Люди знака Сехмет очень профессиональны и способны сохранять конфиденциальность. Вы легко почувствуете, что можете им доверять. Многие люди уважают их за дисциплину и благосклонность. Они требуют уважения к себе и притягивают людей, как магнит.
Их главная цель в том, чтобы всегда сохранять свою гордость. Для них это так же важно, как и достижение самой цели.
Люди Сехмет лучше всего реализуются во власти. Они очень оптимистичны и во всех препятствиях видят что-то хорошее.
Они отличные организаторы и склонны помогать нуждающимся. Они могут даже стать общественными деятелями или волонтерами.
Счастливые цвета: зеленый и бирюзовый.
Священное животное: Лев.
Совместимость: этот египетский знак совместим со знаками Геб и Бастет.
Соответствующий западный знак зодиака: Стрелец.