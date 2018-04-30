Самый точный гороскоп в мире - египетский! А кто ты по нему?

Тот является седьмым знаком египетского зодиака. Тот - бог Луны, познания и мудрости. Он известен как создатель письменности.

Люди, рожденные под этим знаком египетской астрологии, способны отлично решать проблемы. Они творческие, и любят делиться своими знаниями с другими. Естественно, они часто становятся учителями и наставниками.

Они хорошие организаторы и могут быть перфекционистами. Они прекрасно общаются с людьми и могут стать писателями или журналистами.

У людей этого знака хорошая память, и они никогда не забывают чью-то услугу или добрый жест. Они всегда ищут пути к совершенствованию. Им не достаточно быть посредственностью.

ФОТО: Kostiantyn Kravchenko / PantherMedia / Kostiantyn Kravchenko

В романтических отношениях они честны и верны. Их привлекают люди с такими же ценностями. Они любят быть в окружении своей семьи и друзей.

Люди, рожденные под знаком Тот, любят получать знания, поэтому они могут быть пожизненными студентами. Они терпеливы, поэтому готовы учиться, если это поможет получить необходимые знания.

Они очень изобретательны. У них всегда много новых и творческих идей. Благодаря этому, они могут стать предпринимателями и лидерами в своей отрасли.

Счастливый цвет: розовый и белый.

Совместимость: этот египетский знак совместим со знаками Бастет и Изида.

Соответствующий западный Знак зодиака: Дева.

Анубис (8-27 мая, 29 июня - 13 июля)

Роль: Бог смерти.

Важные ключевые слова: хитрый, умный, отзывчивый.

В египетской мифологии Анубис является хранителем преступного мира. Он также отвечает за мумификации. Анубис - девятый знак египетского зодиака.

Люди, рожденные под знаком Анубиса, очень страстные и творческие. Они предпочитают находиться в одиночестве и лучше всего работают наедине с самим собой.

Они очень эмоциональны и чувствительны. Их эмоции могут быть очень непредсказуемыми.

Они интроверты, поэтому наслаждаются тишиной и покоем, а не шумом и толпой. Несмотря на то, что они интроверты, люди этого знака излучают уверенность, что вызывает уважение у других людей.

Они свободно выражают свое мнение. Если они чувствуют, что кто-то ведет себя неправильно, то обязательно скажут об этом.

Люди знака Анубис очень проницательны и консервативны. Они любят исследовать тайны и могут учиться всю жизнь. Они очень наблюдательны и часто заранее знают о мыслях и мотивах других людей.

Их интересует, как мыслят другие люди. Их привлекают метафизические и оккультные темы. Их интересуют профессии, связанные с образованием и психологией.

Они решительны и уверены в себе. Их целеустремленность позволяет закончить любой проект, за который они берутся. Они никогда не отступают от цели, даже если не смогли достичь ее за несколько лет.

Они честны, преданны и любят помогать другим. Люди этого знака могут быть отличными врачами или медсестрами.