Внимание! Разыгрываем билеты на новый фильм Хабенского - «Собибор»
30 апреля 2018 г., 13:08
Уже на этой неделе в Эстонии стартует премьера нового фильма Константина Хабенского - «Собибор». Портал Limon.ee разыгрывает среди своих читателей 4 билета на этот триллер.
Коротко о ФИЛЬМЕ: История сопротивления человеческого духа бездушной машине уничтожения. В октябре 1943 года заключённые лагеря Собибор во главе с лейтенантом Красной Армии Александром Печерским поднимают восстание — единственное успешное восстание в нацистском лагере смерти.