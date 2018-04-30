понедельник, 30 апреля 2018 г.
«На высотки забирался и ходил по краю крыши с целью посмотреть на красивых эстонских девушек и показать себя» Руфер Mustang Wanted
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  • Внимание! Разыгрываем билеты на новый фильм Хабенского - «Собибор»

Внимание! Разыгрываем билеты на новый фильм Хабенского - «Собибор»

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ФОТО: Acme Film

Уже на этой неделе в Эстонии стартует премьера нового фильма Константина Хабенского - «Собибор». Портал Limon.ee разыгрывает среди своих читателей 4 билета на этот триллер. 

ФОТО: Acme Film

Коротко о ФИЛЬМЕ: История сопротивления человеческого духа бездушной машине уничтожения. В октябре 1943 года заключённые лагеря Собибор во главе с лейтенантом Красной Армии Александром Печерским поднимают восстание — единственное успешное восстание в нацистском лагере смерти. 

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