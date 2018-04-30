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  • Актриса, которую считали самой красивой девочкой в мире, умерла при загадочных обстоятельствах

Актриса, которую считали самой красивой девочкой в мире, умерла при загадочных обстоятельствах

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Свеча. Снимок иллюстративный.

ФОТО: TYRONE SIU/REUTERS

В США скончалась Памела Гидли. Актрисе было 52 года. Звезда сериала "Твин Пикс" была найдена мертвой в своем доме в Нью-Гэмпшире. Причина смерти Гидли не называется, передает Дни.ру.

ФОТО: Vida Press

Памела была детской моделью. В 1985-м году ее назвали самой красивой девочкой в мире. Однако прославилась Гидли благодаря роли Терезы Бэнкс – 17-летней проститутки из сериала "Твин Пикс: Сквозь огонь".

ФОТО: Rights Managed / Ronald Grant Archive / Mary Evan

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