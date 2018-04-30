понедельник, 30 апреля 2018 г.
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  • Фото: Елена Ваенга нашла своего двойника среди моделей Chanel

Фото: Елена Ваенга нашла своего двойника среди моделей Chanel

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Елена Ваенга

ФОТО: Pressifoto

Певица была потрясена, узнав о том, что у нее есть двойник среди моделей бренда Chanel.

Фотографию похожей на нее манекенщицы Елена опубликовала в  микроблоге. В подписи к своему посту певица написала лишь одну фразу: «Я одна это вижу? Ну это же даже не смешно..»

 

я одна это вижу?..... ну это ж даже не смешно.....

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Фанаты приняли правила игры и принялись вспоминать теории о том, что у каждого в мире есть восемь двойников. А некоторые тут же принялись утешать Елену, настаивая, что она выглядит в разы естественнее и привлекательнее, нежели ее копия.

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