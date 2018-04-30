Фото: Елена Ваенга нашла своего двойника среди моделей Chanel

Фотографию похожей на нее манекенщицы Елена опубликовала в микроблоге. В подписи к своему посту певица написала лишь одну фразу: «Я одна это вижу? Ну это же даже не смешно..»

Фанаты приняли правила игры и принялись вспоминать теории о том, что у каждого в мире есть восемь двойников. А некоторые тут же принялись утешать Елену, настаивая, что она выглядит в разы естественнее и привлекательнее, нежели ее копия.