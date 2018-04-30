Волки опаснее радиации: эксперт рассказал, что стало с зоной ЧАЭС

Балонов прокомментировал исследование, посвященное здоровью пострадавших и ситуации в зоне отчуждения, которое в 32-ю годовщину аварии на ЧАЭС провело Международное агентство по атомной энергии.

"Там более опасно быть съеденным волками, потому что там очень много развелось живности. Там же рай на земле для живой природы: людей там нет, а есть прекрасные леса, реки, озера... Туда переселили лошадей Пржевальского. По-моему, в 1995 году украинцы перевезли туда когорту этих животных, выпустили, и они там, как в раю, развиваются. Хищники есть: про волков я не шучу", — отметил ученый.

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Он также прокомментировал данные о заболеваемости раком щитовидной железы у людей, на здоровье которых повлияла авария.

"Вот из 18 миллионов человек сейчас образовалось примерно 20 тысяч — то есть, у каждого тысячного все-таки развился рак щитовидной железы. И вот из этих 20 тысяч — одна четверть, или около пяти тысяч, предположительно связаны с радиацией", — говорит эксперт.