Дмитрий Дюжев спас поклонника

Увидев дерущихся, актер не стал терять время и разнял их. Позже выяснилось, что в рукопашную пошли сын администратора и охрана, причем охранник оскорбил молодого парня. В этой ситуации Дюжев стал настоящим героем. Отметим, в последнее время Дюжев выглядит в глазах общественности не лучшим образом. Так, в Сеть попала запись он-лайн викторины, которую вел актер. В кадре он, по мнению зрителей, ведет себя неадекватно, пишет 7d.org.ua.