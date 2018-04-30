Дмитрий Дюжев спас поклонника
30 апреля 2018 г., 10:31
Дмитрий Дюжев после череды скандалов стал героем. Актер спас своего юного поклонника. Дмитрий вмешался в драку в Центре Искусств в Актюбинске, где проходил его моноспектакль.
Увидев дерущихся, актер не стал терять время и разнял их. Позже выяснилось, что в рукопашную пошли сын администратора и охрана, причем охранник оскорбил молодого парня. В этой ситуации Дюжев стал настоящим героем. Отметим, в последнее время Дюжев выглядит в глазах общественности не лучшим образом. Так, в Сеть попала запись он-лайн викторины, которую вел актер. В кадре он, по мнению зрителей, ведет себя неадекватно, пишет 7d.org.ua.