Актриса Наталья Селезнева попала на операционный стол после серьезной травмы

Актриса Наталья Селезнева недавно в очередной раз попала в больницу. Звезда фильма «Иван Васильевич меняет профессию» сломала шейку бедра, после чего перенесла операцию. Супруг артистки Владимир Андреев рассказал о самочувствии возлюбленной в эфире программы «Ты не поверишь!». По словам мужчины, его избранница идет на поправку, но травма считается довольно серьезной, передает Starhit.

«Сейчас Наташе уже лучше. Она стоически перенесла всю эту историю. Запустила травму, думала, само пройдет. В итоге, ей пришлось делать операцию на бедре. Держалась стоически. Она не брошена, за ней, слава Богу, есть кому ухаживать. Я провожу практически все время рядом. Сейчас жена уже планирует вернуться к работе, а также сесть на диету», - рассказал Андреев.

ФОТО: Iliya Pitalev / Sputnik

Поклонники Натальи были обеспокоены новостями о проблемах с ее здоровьем. Они надеются, что артистка сумеет полностью восстановиться после тяжелой травмы и вернуться к работе. Сейчас Селезневой 72 года, но она выглядит гораздо моложе своего возраста. Любимица публики не готова отказываться от активной актерской деятельности. Звезда продолжает периодически появляться на телевидении, проводить творческие мероприятия и мастер-классы.

Супруг Селезневой Владимир всегда находится рядом с ней. Влюбленные вместе уже 50 лет, но при этом не устают признаваться друг другу в чувствах. По словам Натальи, она сразу же разглядела в будущем муже идеального избранника. Андреев, в свою очередь, готов вечно наслаждаться красотой и талантом жены.

По словам мужчины, Селезнева получила травму случайно. Перелом шейки бедра в преклонном возрасте может обернуться значительным снижением двигательной активности, но Наталья пытается любыми способами не допустить этого. «Она хочет снова творить и ходить», - отметил Андреев.

Ранее сама Наталья неоднократно жаловалась на то, что стала слишком часто попадать в больницу. Звезда ломала руку, а однажды получила серьезные травмы лица во время падения на улице. Несмотря на все эти проблемы, Селезнева пытается сохранить оптимистичный настрой. Она старается следить за своими внешностью и фигурой.