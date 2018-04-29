Виталина Цымбалюк-Романовская принесла больному Армену Джигарханяну бульон из кубиков

Его экс-супруга Виталина Цымбалюк-Романовская подняла панику. Она приехала на Первый канал и заявила, что ее бывший муж находится при смерти. Съемочная команда выехала в больницу, где якобы лежит Джигарханян. Один из редакторов Первого канала с усмешкой рассказала, что Цымбалюк-Романовская купила больному экс-супругу баночку бульона из кубиков, которую собралась принести ему в реанимацию. Но настоящий адрес больницы ей узнать так и не удалось, пишет 7d.org.ua.