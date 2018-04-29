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Виталина Цымбалюк-Романовская принесла больному Армену Джигарханяну бульон из кубиков

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Армен Джигарханян

ФОТО: РИА Новости/SCANPIX

Пару дней назад в СМИ появилась информация о том, что известного артиста Армена Джигарханяна срочно госпитализировали. 

Его экс-супруга Виталина Цымбалюк-Романовская подняла панику. Она приехала на Первый канал и заявила, что ее бывший муж находится при смерти. Съемочная команда выехала в больницу, где якобы лежит Джигарханян. Один из редакторов Первого канала с усмешкой рассказала, что Цымбалюк-Романовская купила больному экс-супругу баночку бульона из кубиков, которую собралась принести ему в реанимацию. Но настоящий адрес больницы ей узнать так и не удалось, пишет 7d.org.ua.

 

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