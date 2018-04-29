Минута молчания в память об Avicii: Рита Ора едва сдерживает слезы (ВИДЕО)
29 апреля 2018 г., 17:47
Британская певица Рита Ора с трудом держалась, чтобы не заплакать перед тысячами зрителей во время минуты молчания в память об Avicii.
Композиция «Lonely Together» была сравнительно недавно записана Ритой Ора вместе с покойным DJ Avicii, пишет Elu24.
В пятницу вечером Рита Ора выступила на фестивале 538Koningsdag в Нидерландах, но в какой-то момент прервала концерт, чтобы почтить память умершего диджея.
Артистка призналась, что эту песню ей будет тяжело исполнять.