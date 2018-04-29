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  • Минута молчания в память об Avicii: Рита Ора едва сдерживает слезы (ВИДЕО)

Минута молчания в память об Avicii: Рита Ора едва сдерживает слезы (ВИДЕО)

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Рита Ора

ФОТО: AFP / Scanpix

Британская певица Рита Ора с трудом держалась, чтобы не заплакать перед тысячами зрителей во время минуты молчания в память об Avicii. 

Композиция «Lonely Together» была сравнительно недавно записана Ритой Ора вместе с покойным DJ Avicii, пишет Elu24.

В пятницу вечером Рита Ора выступила на фестивале 538Koningsdag в Нидерландах, но в какой-то момент прервала концерт, чтобы почтить память умершего диджея. 

Артистка призналась, что эту песню ей будет тяжело исполнять. 

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