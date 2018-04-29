воскресенье, 29 апреля 2018 г.
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Умение дружить - талант?

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Дружба. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Scanpix

Знаете ли вы большую радость, чем интересная беседа с человеком, близким по духу? С тем, кого есть желание пригласить к себе и за чашечкой кофе или бокалом вина душевно пооткровенничать, засидевшись допоздна... Пишет Dvorec.ru.

«Человеческая беседа – одно из самых глубоких и тонких наслаждений в жизни» Марина Цветаева.

С кем обмениваешься книгами, фильмами; а потом делишься своими размышлениями о прочитанном, об увиденном, о свежих событиях и новостях и о чьих-то нелепых, на ваш взгляд, поступках. Кому можно доверить всецело свои мысли и тайны.

«Приятный диалог возможен лишь между теми, кто имеет общих знакомых, читает одни и те же книги. Чем чаще они встречаются, тем более их радуют встречи» А. Моруа

Перед кем нет нужды красоваться и можно быть самим собой. С кем можно отчаянно поспорить. По-настоящему орать, доказывая свою точку зрения, не боясь при этом того, что тебя неверно поймут. Ведь этот спор никакого отношения к разрушительной ссоре не имеет и на качество вашей дружбы если и повлияет, то только положительно.

«Самое прекрасное в жизни – это общение с людьми, самое интересное – человеческие отношения» актриса Алла Демидова.

С кем можно переживать безденежье, операции, всевозможные жизненные экзамены и любовные перипетии. Ведь вдвоем всегда не так страшно. Все смелее, веселее и легче. А потому любому человеку нужна пара (как минимум).

Есть разница между женской и мужской дружбой. Женская более эмоциональная, интимная, замешанная на понимании, сочувствии, помощи, выяснении деталей. Оттого она и более хрупкая, чем мужская. Мужчины, как правило, приходят на помощь, только когда их попросят. Они редко проговаривают детали и вдаются в частности. Их мало беспокоят расхождения в не совсем значимых для них вопросах. Они выбирают взаимопонимание лишь в главном, молчаливое соглашение, стабильность и верность.

Духовная близость и душевная привязанность, преданность, бескорыстная взаимопомощь, теплота, откровенность, доверие делают дружбу и для женщин, и для мужчин одной из самых больших человеческих ценностей.

Представления о дружбе меняются мало, скорее, меняются формы общения. Отроческая дружба союзническая. Она помогает подросткам дружно, взявшись за руки, войти во взрослую жизнь. А также она дает ценный опыт познания самых разных характеров и человеческих проявлений. Выражение «не имей сто рублей, а имей сто друзей» подходит к юношескому возрасту.

Любовь, построение собственной семьи частенько вытесняют на какой-то продолжительный период круг друзей. Такая дружба (дворовая компания, одноклассники, однокурсники) редко возобновляется. Будут другие знакомства, новые значимые встречи, но добрых друзей юности никто никогда не заменит, они навсегда останутся в памяти. А если такая дружба продолжится, то ценность ее будет увеличиваться с каждым годом.

«Старый друг лучше новых двух» – говорят в народе. Истинного восхищения достойны примеры долгой и крепкой дружбы, порой пронесенные через всю жизнь.

Несмотря на то, что с возрастом дружеские связи ослабевают (а родственные становятся крепче) и человеку уже не требуется такое интенсивное общение, как в молодости, все равно потребность в истинном друге остается всегда. В современном мире, где брак стал более хрупким, человек еще сильнее держится за дружбу. Она восполняет потребность в надежном человеке рядом.

Наличие друзей влияет на качество нашей жизни и даже, как оказалось, на ее продолжительность. Австралийские ученые уверяют, что продолжительность жизни у людей, имеющих широкий круг общения, на 22% больше, чем у «одиночек». У общительных людей меньше сердечных и иммунных проблем, ниже показатели стрессового гормона кортизола. И секрет их долголетия в дружеской поддержке. Верные и настоящие друзья оберегают от депрессий, от вредных привычек, от заниженной самооценки.

«Наши следы не исчезают из жизни людей, которых мы коснулись» из х.ф. «Помни меня».

С возрастом обретать друзей все сложнее. Мешает завышенная требовательность. Ведь теперь мы отлично знаем, чего ждем от любых отношений. Мы ищем и находим тех, в ком нуждаемся. И не забываем ни на минуту, что умение дружить – это талант. И это не каждому дано. Или дано каждому, но надо в себе это открыть. И только от нас самих зависит, перерастет ли количество вложенных нами усилий в качество дружбы.

«Своих друзей, их выбор испытав, / прикуй к душе стальными обручами» Уильям Шекспир

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