Александр Шепс: почему нельзя смотреть в зеркало, когда плачешь

С зеркалами связано много суеверий, примет и обрядов. Знахарки говорили, что вместе со слезами плачущая перед зеркалом девушка смоет с лица красоту. Зеркало является мощным проводником между мирами, и именно через зеркальную поверхность зачастую медиумы связываются с миром мертвых.

Именно поэтому Александр Шепс не считает простым народным суеверием то, что перед зеркалом издавна советовали не плакать. Экстрасенс говорит, что таким образом мы во много раз ослабляем свою защиту. Потусторонний мир, случайным образом вышедший на связь с нашим миром, увидит плачущего, ослабленного перед негативным воздействием человека. Поэтому в зеркало лучше смотреть с улыбкой, даже если настроение не самое хорошее — так вы даете понять, что сильны духом, и удача быстрее окажется на вашей стороне.

Зеркало является не только проходом между мирами, но и своеобразным «резонатором» ваших энергетических сил. Поэтому именно с зеркалом зачастую связаны любовные привороты, порчи и другие ритуалы, призванные мощным образом воздействовать на волю человека. Зеркало во много раз усиливает наши душевные порывы. По словам экстрасенса, по этой причине слезы, отраженные в зеркальной поверхности, могут многократно усилиться — то есть, вернуться в ближайшем будущем с еще большей бедой.

Особенно Александр Шепс советует не плакать таким образом ночью. В это время связь с потусторонними силами крепнет, и зеркало может запечатлеть вас плачущими на долгое время, а потом «проецировать» это изображение на вашу жизнь.

Что делать, если вы уже посмотрели на себя в зеркало, когда плакали? Наиболее простым и действенным ритуалом станет «перезаписывание» ситуации. Вам нужно будет встать перед зеркалом еще раз и тщательно привести себя в порядок. Никаких слез, недовольного лица или растрепавшейся прически. Взгляните туда так, чтобы убедиться — оно «запомнит» вас не отрицательно настроенным человеком, а уверенной в себе и в завтрашнем успехе личностью.