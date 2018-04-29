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Удивительно, когда секс достигает своего пика по мнению ученых

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Секс. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

В ежегодном американском опросе Single Singles in America, проводимого под патронатом ученых из Индианского университета,  принимали участие более пяти тысяч человек. В ходе эксперимента выяснилось, что пик сексуальной жизнь человека приходится на возраст после 60 лет.

В зрелом возрасте, как показали исследования, секс становится более качественным и полноценным. Участники считают, что сексуальные отношения в старшем возрасте поднимаются на новый, более высокий уровень. Респонденты заявили, что в возрасте после 60 лет они чувствуют себя раскрепощеннее и получают больше удовлетворения от интимной жизни. В результате пиком сексуальной жизни был определен возраст для женщин 66 лет, для мужчин - 64 года, пишет 7d.org.ua.

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