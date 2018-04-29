Удивительно, когда секс достигает своего пика по мнению ученых

В зрелом возрасте, как показали исследования, секс становится более качественным и полноценным. Участники считают, что сексуальные отношения в старшем возрасте поднимаются на новый, более высокий уровень. Респонденты заявили, что в возрасте после 60 лет они чувствуют себя раскрепощеннее и получают больше удовлетворения от интимной жизни. В результате пиком сексуальной жизни был определен возраст для женщин 66 лет, для мужчин - 64 года, пишет 7d.org.ua.