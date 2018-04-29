Удивительно, когда секс достигает своего пика по мнению ученых
29 апреля 2018 г., 14:14
В ежегодном американском опросе Single Singles in America, проводимого под патронатом ученых из Индианского университета, принимали участие более пяти тысяч человек. В ходе эксперимента выяснилось, что пик сексуальной жизнь человека приходится на возраст после 60 лет.
В зрелом возрасте, как показали исследования, секс становится более качественным и полноценным. Участники считают, что сексуальные отношения в старшем возрасте поднимаются на новый, более высокий уровень. Респонденты заявили, что в возрасте после 60 лет они чувствуют себя раскрепощеннее и получают больше удовлетворения от интимной жизни. В результате пиком сексуальной жизни был определен возраст для женщин 66 лет, для мужчин - 64 года, пишет 7d.org.ua.