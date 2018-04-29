воскресенье, 29 апреля 2018 г.
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Внучка Людмилы Гурченко рассказала правду об отношениях матери и знаменитой бабушки

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Людмила Гурченко.

ФОТО: Scanpix

Елена Королёва старается держаться подальше от прессы. Она не любит рассказывать о семейном конфликте – ее мать Мария много лет не общалась со своей матерью, звездой советского кино Людмилой Гурченко. 

По словам Елены, отношения знаменитой артистки и ее дочери не складывались изначально. Гурченко не умела проявлять любовь, а вот обидеть могла с легкостью. Обидевшись на отца дочери за измену, Людмила Марковна запретила бывшему мужу общаться с Машей. При этом артистка очень трепетно относилась к внуку, названному в честь ее отца. Однако и тут, по мнению Елены, бабушка была непоследовательна. Королёва уверена, что Гурченко догадывалась о проблемах парня с наркотиками, но ничем не помогла. Отметим, что Людмила Марковна очень тяжело перенесла смерть внука, пишет 7d.org.ua.

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