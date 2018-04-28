Народ удивился, увидев, как Элина Нечаева улетела на «Евровидение» ФОТО
28 апреля 2018 г., 17:00
Эстонская певица Элина Нечаева сегодня утром улетела в Португалию, где уже совсем скоро она представит нашу страну на «Евровидении-2018».
В таллиннском аэропорту Элину провожали ее возлюбленный и большое количество журналистов. Самое удивительное, что после того, как Элина улетела из Таллинна на самолете Nordica, в ее Instagram-историях появились три маленьких ролика, где певица показала, что была во время рейса в кабине пилотов.