суббота, 28 апреля 2018 г.
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  • Народ удивился, увидев, как Элина Нечаева улетела на «Евровидение»

Народ удивился, увидев, как Элина Нечаева улетела на «Евровидение» ФОТО

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ФОТО: Madis Sinivee

Эстонская певица Элина Нечаева сегодня утром улетела в Португалию, где уже совсем скоро она представит нашу страну на «Евровидении-2018».

В таллиннском аэропорту Элину провожали ее возлюбленный и большое количество журналистов. Самое удивительное, что после того, как Элина улетела из Таллинна на самолете Nordica, в ее Instagram-историях появились три маленьких ролика, где певица показала, что была во время рейса в кабине пилотов.

ФОТО: Instagram

ФОТО: Instagram

ФОТО: Instagram

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