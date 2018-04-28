суббота, 28 апреля 2018 г.
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  • Жарче некуда! Модель Playboy прогулялась по улицам в микрошортах

Жарче некуда! Модель Playboy прогулялась по улицам в микрошортах Смотрите галерею

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Бразильская модель Ана Брага регулярно привлекает внимание к своей персоне экстравагантными нарядами. 

На этот раз знаменитость приготовила эротический сюрприз для жителей Калифорнии.

Модель, известная по участии в съемках для Playboy, Cosmopolitan и других, отправилась на прогулку в белой майке и кожаных микрошортах с вызывающими разрезами и декором.

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