Жарче некуда! Модель Playboy прогулялась по улицам в микрошортах

LimonCмотриЖарче некуда! Модель Playboy прогулялась по улицам в микрошортахЖарче некуда! Модель Playboy прогулялась по улицам в микрошортах Смотрите галереюLimon.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать28 апреля 2018 г., 15:19Бразильская модель Ана Брага регулярно привлекает внимание к своей персоне экстравагантными нарядами. На этот раз знаменитость приготовила эротический сюрприз для жителей Калифорнии.Модель, известная по участии в съемках для Playboy, Cosmopolitan и других, отправилась на прогулку в белой майке и кожаных микрошортах с вызывающими разрезами и декором.модельшорты