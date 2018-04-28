Тайная девушка Avicii: мы хотели рассказать о нас после моей беременности

Диджей Тим Берглинг, которого нашли мeртвым 20 апреля, втайне встречался с чешской моделью и стал для еe сына любящим отчимом. Тереза Качерова опубликовала в Instagram душераздирающее письмо, в котором обратилась к погибшему и рассказала, что они планировали завести детей, передает Life.

«Дорогой Тим, я провела последние дни в надежде, что проснусь или кто-то скажет, что это все большая шутка, ужасная ошибка. Я думаю, что сейчас до меня дошло осознание того, что я больше тебя не увижу», - написала Тереза Качерова.

ФОТО: Instagram

Тереза рассказала, что не хотела раскрывать их отношения, чтобы избежать лишней шумихи. Тереза хотела дождаться, когда она забеременеет, и только потом перестать скрываться.

«Мы так и не досмотрели "Гарри Поттера". Я так и не убедила тебя, что нашу дочь будут звать Серафина. Ты так и не закончил свой рукав, где должен был быть мой портрет, - плачет Тереза Качерова. - Я называла тебя ангелочком. Но я и представить не могла, как скоро ты станешь одним из них. Последние слова, которые ты мне сказал, были »я люблю тебя«. Ну, я люблю тебя. Также сильно, как ты любишь мексиканскую колу...»

В декабре прошлого года Тереза опубликовала фотографию с ее сыном и Avicii, которые вместе украшали рождественскую елку. По предварительной версии, Тим покончил с собой.

ФОТО: Instagram

Несмотря на небывалый успех, в 2016 году Avicii объявил о том, что больше не будет выступать живьeм из-за проблем со здоровьем, вызванных стрессом и злоупотреблением алкоголем.