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  • Дочь Веры Глаголевой поздравляют с беременностью (ФОТО)

Дочь Веры Глаголевой поздравляют с беременностью (ФОТО)

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ФОТО: Ekaterina Chesnokova / RIA Novosti

На днях Настасья Шубская опубликовала очередную фотографию в Instagram. На снимке пользователи Сети заметили, что у дочери знаменитой актрисы заметно округлился живот. По мнению подписчиков, супруга хоккеиста Александра Овечкина находится в интересом положении.

Александр Овечкин и Настасья Шубская поженились 20 августа 2016 года, но торжество по этому случаю устроили только прошлым летом – 8 июля. Тогда, чтобы поздравить пару, в один из элитных районов Подмосковья съехались десятки гостей, в том числе - звезды отечественного шоу-бизнеса. Роскошное мероприятие было продумано до мелочей: огромный зал, украшенный цветами, уникальное меню и необычная развлекательная программа.

На свадьбе Александра и Настасьи в торжественный день присутствовала и мама невесты – Вера Глаголева. Женщина была чрезвычайно счастлива за молодых и призналась, что души не чает в зяте.

Поклонники гадали, когда же влюбленные объявят о прибавлении в семье... Накануне Настасья опубликовала в Инстаграме фото в разноцветном платье, фанаты отметили, что у супруги хоккеиста заметно округлился живот. 

Наконец-то весна🌷 @tsum_moscow #tb

A post shared by Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) on

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