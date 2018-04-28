Дочь Веры Глаголевой поздравляют с беременностью (ФОТО)

Александр Овечкин и Настасья Шубская поженились 20 августа 2016 года, но торжество по этому случаю устроили только прошлым летом – 8 июля. Тогда, чтобы поздравить пару, в один из элитных районов Подмосковья съехались десятки гостей, в том числе - звезды отечественного шоу-бизнеса. Роскошное мероприятие было продумано до мелочей: огромный зал, украшенный цветами, уникальное меню и необычная развлекательная программа.

На свадьбе Александра и Настасьи в торжественный день присутствовала и мама невесты – Вера Глаголева. Женщина была чрезвычайно счастлива за молодых и призналась, что души не чает в зяте.

Поклонники гадали, когда же влюбленные объявят о прибавлении в семье... Накануне Настасья опубликовала в Инстаграме фото в разноцветном платье, фанаты отметили, что у супруги хоккеиста заметно округлился живот.