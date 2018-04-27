пятница, 27 апреля 2018 г.
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  • Лидер группы «Кирпичи» Вася Васин: я ищу диджея из Эстонии, который бы не говорил по-русски

Лидер группы «Кирпичи» Вася Васин: я ищу диджея из Эстонии, который бы не говорил по-русски

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Кирпичи

ФОТО: JAM

В середине апреля Таллинн с концертом в очередной раз посетила российская рок-группа "Кирпичи". В интервью порталу rus.err.ee лидер "Кирпичей" Вася Васин рассказал о том, что хотел бы создать совместный проект с диджеем из Эстонии, а также о том, что имеет многочисленные родственные связи в Таллинне и при необходимости был бы готов выучить эстонский язык.

«Действительно, мне в мой сольный проект, который представляет из себя чтение рэпа, нужен диджей, который бы не обладал русской ментальностью. Который ничего бы не понимал по-русски, и которому бы пришлось на моем скромном английском каждый раз объяснять, что нужно делать в музыкальном смысле», - сказал Вася Васин, пишет Rus.err.ee.

Читайте интервью целиком на rus.err.ee.

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