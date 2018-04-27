Лидер группы «Кирпичи» Вася Васин: я ищу диджея из Эстонии, который бы не говорил по-русски

В середине апреля Таллинн с концертом в очередной раз посетила российская рок-группа "Кирпичи". В интервью порталу rus.err.ee лидер "Кирпичей" Вася Васин рассказал о том, что хотел бы создать совместный проект с диджеем из Эстонии, а также о том, что имеет многочисленные родственные связи в Таллинне и при необходимости был бы готов выучить эстонский язык.