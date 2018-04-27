пятница, 27 апреля 2018 г.
«Во второй раз стала бабушкой. Очень хочу, чтобы из этого не делали особого события. Дети же рождаются, и здорово, что все здоровы» Эрика Салумяэ
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Евровидение
  • Команда «Евровидения» на первой технической пробе выступления Эстонии: это бесподобно

Команда «Евровидения» на первой технической пробе выступления Эстонии: это бесподобно

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Элина Нечаева

ФОТО: Maksim Toome

Видеохудожник Алена Мовко, входящая в творческий коллектив по созданию платья Элины Нечаевой, на прошлой неделе ездила в Лиссабон, где провели первую техническую пробу для выступления Эстонии на "Евровидении-2018".

По ее словам, организаторы конкурса в Португалии также ждали шоу от Эстонии. "Я спросила команду организаторов, что они думают, и они ответили, что это супер", –сказала Мовко в эфире программы "Terevisioon" на ETV, пишет Rus.err.ee.

Алена Мовко разрабатывала видеографику для выступления Элины Нечаевой на конкурсе Eesti Laul, однако на сцене "Евровидения" на платье Нечаевой будет спроецирована другая графика. "На мой взгляд, песня Элины "La Forza" настолько мощная, что я была бы счастлива просто слушать ее", – сказала Мовко.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ