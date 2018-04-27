Команда «Евровидения» на первой технической пробе выступления Эстонии: это бесподобно
27 апреля 2018 г., 19:11
Видеохудожник Алена Мовко, входящая в творческий коллектив по созданию платья Элины Нечаевой, на прошлой неделе ездила в Лиссабон, где провели первую техническую пробу для выступления Эстонии на "Евровидении-2018".
По ее словам, организаторы конкурса в Португалии также ждали шоу от Эстонии. "Я спросила команду организаторов, что они думают, и они ответили, что это супер", –сказала Мовко в эфире программы "Terevisioon" на ETV, пишет Rus.err.ee.
Алена Мовко разрабатывала видеографику для выступления Элины Нечаевой на конкурсе Eesti Laul, однако на сцене "Евровидения" на платье Нечаевой будет спроецирована другая графика. "На мой взгляд, песня Элины "La Forza" настолько мощная, что я была бы счастлива просто слушать ее", – сказала Мовко.