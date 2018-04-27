пятница, 27 апреля 2018 г.
«На высотки забирался и ходил по краю крыши с целью посмотреть на красивых эстонских девушек и показать себя» Руфер Mustang Wanted
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  • Горячая галерея: как выглядели российские звезды на закрытии Московского кинофестиваля

Горячая галерея: как выглядели российские звезды на закрытии Московского кинофестиваля

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Несмотря на проливной дождь и пробки в российской столице, местные селебрити-таки вышли на красную дорожку церемонии закрытия Московского кинофестиваля, пишет Soulpost.ru.

Главную награду фестиваля — «Золотого святого Георгия» — получил фильм «Царь-птица» режиссера Эдуарда Новикова.

Специальный приз получил российский фильм «Ню», который сняла финалистка шоу «Голос» и актриса Гоголь-центра Ян Гэ.

Приз за лучшую режиссуру получил Александр Котт. Награду за лучшую женскую роль — Джованна Меццоджорно, сыгравшая в итальянском фильме «Неаполь под пеленой». В номинации «Лучшая мужская роль» победил актер Киран Чарнок, снявшийся в фильме «Заблудший».

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