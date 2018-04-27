Горячая галерея: как выглядели российские звезды на закрытии Московского кинофестиваля

Специальный приз получил российский фильм «Ню», который сняла финалистка шоу «Голос» и актриса Гоголь-центра Ян Гэ.

Приз за лучшую режиссуру получил Александр Котт. Награду за лучшую женскую роль — Джованна Меццоджорно, сыгравшая в итальянском фильме «Неаполь под пеленой». В номинации «Лучшая мужская роль» победил актер Киран Чарнок, снявшийся в фильме «Заблудший».