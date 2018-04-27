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  • Обалденная новость! Группа ABBA снова собралась и записала новые песни

Обалденная новость! Группа ABBA снова собралась и записала новые песни

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ФОТО: Olle Lindeborg / TT //TT NYHETSBYR/Scanpix

Шведская группа ABBA впервые за 35 лет записала новые песни. Об этом музыканты рассказали в своем аккаунте в Instagram, сообщает Rosbalt.ru.

По их словам, две композиции выйдут в честь предстоящего «виртуального тура». Одна из них, I Still Have Faith In You, будет представлена в декабре на телешоу NBC и BBC.

«Мы почувствовали, что спустя 35 лет было бы здорово снова собраться и пойти в студию звукозаписи… И это был очень приятный опыт!» — написали участники группы.

ABBA перестала давать концерты в 1982 году. После этого ее участники стали выступать сольно.

Ранее они анонсировали концерты в 2019 году, которые будут проходить с оцифрованными изображениями музыкантов на сцене. 

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