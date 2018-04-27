Обалденная новость! Группа ABBA снова собралась и записала новые песни

По их словам, две композиции выйдут в честь предстоящего «виртуального тура». Одна из них, I Still Have Faith In You, будет представлена в декабре на телешоу NBC и BBC.

«Мы почувствовали, что спустя 35 лет было бы здорово снова собраться и пойти в студию звукозаписи… И это был очень приятный опыт!» — написали участники группы.

ABBA перестала давать концерты в 1982 году. После этого ее участники стали выступать сольно.