Дьявольски красива: Боярская появилась в страшном виде и показала всем грудь (ФОТО)

Впрочем, нашлись и те, кто смело вышел к многочисленным представителям СМИ и зрителям в открытых нарядах. К примеру, актриса Елизавета Боярская появилась на публике в лаконичном черном платье в пол, изюминкой которого стали суперглубокое декольте и обнаженная спина. Разрезы не оставили никакого простора для фантазии. Завершали образ распущенные волосы, зачесанные назад, и ярко-красная помада. Фото любезно предоставил сайт "Комсомольская правда".

В социальных сетях неоднозначно оценили внешний вид Елизаветы. Почему-то большинству смелый образ актрисы не пришелся по вкусу. "Боярская напугала", Да уж, Лиза совсем уж дьявольски красиво. Мне даже красный блеск в ее глазах привиделся. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "у Лизы тут на редкость все не сложилось. И платье не идет, и укладка с макияжем не особо удачные", "Боярской совершенно не идёт такое декольте, да и внешность с годами становится все грубее, да грубее", "Природа щедро одарила Лизу ртом, на этом подарки закончились", "Боярской категорически не идет ее фасон платья, учитывая особенности грудной клетки", – высказались пользователи Сети.