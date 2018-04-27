пятница, 27 апреля 2018 г.
«Мне тяжело привыкнуть к повышенному вниманию СМИ!» Элина Нечаева
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Видео: что это за милый парень засветился в клипе певца Вайдо Нейгауса?

Видео: что это за милый парень засветился в клипе певца Вайдо Нейгауса?

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Скриншот видео

Эпатажный эстонский певец Вайдо Нейгаус по количеству выпускаемых песен и клипов может составить конкуренцию Ольге Бузовой. Сегодня портал Limon.ee представляет вашему вниманию новое творение артиста под названием «You Got Me».

Видеоролик был снят сразу же в двух городах - Хельсинки и Рапла. А песня повествует о жизни как о таковой. Видеоряд отлично подобран. Город строится, ровно как и каждый человек строит свою жизнь. 

В клипе Вайдо засветился милый парень. Поклонники предполагают, что это бойфренд артиста. 

Смотрите видео!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ