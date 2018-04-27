Видео: что это за милый парень засветился в клипе певца Вайдо Нейгауса?
27 апреля 2018 г., 15:15
Эпатажный эстонский певец Вайдо Нейгаус по количеству выпускаемых песен и клипов может составить конкуренцию Ольге Бузовой. Сегодня портал Limon.ee представляет вашему вниманию новое творение артиста под названием «You Got Me».
Видеоролик был снят сразу же в двух городах - Хельсинки и Рапла. А песня повествует о жизни как о таковой. Видеоряд отлично подобран. Город строится, ровно как и каждый человек строит свою жизнь.
В клипе Вайдо засветился милый парень. Поклонники предполагают, что это бойфренд артиста.
Смотрите видео!