Кофе может помочь вам в отношениях с коллегами — исследование

Автор исследования Васу Уннава из Калифорнийского университета, Дэвис объясняет этот эффект так: «Мы видим, что кофе подается на многих встречах, однако в мире слишком мало исследований о том, как кофе влияет на динамику группы. Большинство исследований касается того, как кофе влияет на человека. Мы же решили изучить эффекты потребления кофе на производительность отдельных лиц в группе и самого коллектива».

В своих экспериментах исследователи обнаружили, что люди, которые пили кофе с кофеином, думали о себе и об их коллегах лучше.

Исследователи расформировали студентов на группы и давали им обсуждать какую-либо тему в течение 15 минут. До этого участники одной из групп должны были выпить чашку кофе с кофеином.

«Исследование проводилось среди людей, которые регулярно употребляют кофе, — объяснил Уннава. — Похоже, что кофе заставлял их чувствовать себя более внимательными, сфокусированными на определенной теме или задаче, и способствовал принимать активное участие в дискуссии в группе. Итак, если вы пьете кофе, оно помогает вам лучше выполнять коллективные задачи».