Кофе может помочь вам в отношениях с коллегами — исследование

Питье кофе перед важной дискуссией или собранием помогает людям оставаться сосредоточенными и позитивно воспринимать людей, участвующих в разговоре, об этом свидетельствует новое исследование, пишет Soulpost.ru.
Автор исследования Васу Уннава из Калифорнийского университета, Дэвис объясняет этот эффект так: «Мы видим, что кофе подается на многих встречах, однако в мире слишком мало исследований о том, как кофе влияет на динамику группы. Большинство исследований касается того, как кофе влияет на человека. Мы же решили изучить эффекты потребления кофе на производительность отдельных лиц в группе и самого коллектива».
В своих экспериментах исследователи обнаружили, что люди, которые пили кофе с кофеином, думали о себе и об их коллегах лучше.
Исследователи расформировали студентов на группы и давали им обсуждать какую-либо тему в течение 15 минут. До этого участники одной из групп должны были выпить чашку кофе с кофеином.
«Исследование проводилось среди людей, которые регулярно употребляют кофе, — объяснил Уннава. — Похоже, что кофе заставлял их чувствовать себя более внимательными, сфокусированными на определенной теме или задаче, и способствовал принимать активное участие в дискуссии в группе. Итак, если вы пьете кофе, оно помогает вам лучше выполнять коллективные задачи».
Исследователи, однако, предупреждают не использовать полученные данные как исключительно верные, поскольку в своем эксперименте рассматривали лишь один тип задач — групповое обсуждение. Как кофе влияет на производительность людей при других задачах (например, при решении групповых проблем, групповой физической работе), неизвестно.