Внуку Эрики Салумяэ дали необычное имя

Дочь Эрики Салумяэ, Шанти Гранд Уусталу, родила второго ребёнка 23 апреля в Ида-Таллинской центральной больнице. Малыша назвали Геану.
Впервые Шанти и ее муж Говри стали родителями в 2016 году - у них родилась дочь, которую назвали Нейтири Гранд Уусталу, пишет журнал Kroonika.
«Первый ребенок появился на свет при помощи кесарева сечения, а вторые роды проходили естественным путем и это чудесно, потому что мы верим в естественный ход вещей», - сказала мать Говри, Герли. По её словам, мальчик родился весом 3700 граммов, у него крепкое телосложение и сильные ножки: «Кто знает, может, он станет спортсменом, как его вторая бабушка».
Большую часть времени родители Говри живут в Испании, но сейчас они вернулись на некоторое время в Эстонию, чтобы помочь молодым родителям с малышом.