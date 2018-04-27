Внуку Эрики Салумяэ дали необычное имя

Впервые Шанти и ее муж Говри стали родителями в 2016 году - у них родилась дочь, которую назвали Нейтири Гранд Уусталу, пишет журнал Kroonika .

«Первый ребенок появился на свет при помощи кесарева сечения, а вторые роды проходили естественным путем и это чудесно, потому что мы верим в естественный ход вещей», - сказала мать Говри, Герли. По её словам, мальчик родился весом 3700 граммов, у него крепкое телосложение и сильные ножки: «Кто знает, может, он станет спортсменом, как его вторая бабушка».