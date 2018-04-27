пятница, 27 апреля 2018 г.
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Внуку Эрики Салумяэ дали необычное имя

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Семья Шанти

ФОТО: Facebook / Gerli Grand

Дочь Эрики Салумяэ, Шанти Гранд Уусталу, родила второго ребёнка 23 апреля в Ида-Таллинской центральной больнице. Малыша назвали Геану.

Впервые Шанти и ее муж Говри стали родителями в 2016 году - у них родилась дочь, которую назвали Нейтири Гранд Уусталу, пишет журнал Kroonika.

«Первый ребенок появился на свет при помощи кесарева сечения, а вторые роды проходили естественным путем и это чудесно, потому что мы верим в естественный ход вещей», - сказала мать Говри, Герли. По её словам, мальчик родился весом  3700 граммов, у него крепкое телосложение и сильные ножки: «Кто знает, может, он станет спортсменом, как его вторая бабушка».

Большую часть времени родители Говри живут в Испании, но сейчас они вернулись на некоторое время в Эстонию, чтобы помочь молодым родителям с малышом.

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