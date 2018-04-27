Бывшая жена Козловского: аппетитного красавчика Даню многие хотят попробовать

Самый сексуальный актер российского кино Данила Козловский три года состоял в отношениях с Уршулой Малкой, актрисой петербургского Малого драматического театра польского происхождения. Она и сегодня с нежностью его вспоминает. "Даня называл меня Улечкой и "коханкой" – по-польски "любимая", – улыбается Уршула, пишут Dni.ru.

Рассказала она и о причинах их расставания. "Дани часто не было дома – он уезжал на съемки, – вздыхает актриса. – Дане было 20 лет, когда он женился на мне. Я старше Дани на пять лет. Мы оба понимали, что будет непросто, но остановиться уже не могли. Для него это тоже было важное время. Я знала, что он очень молодой, неопытный. И что такое аппетитное пирожное, как Даня, захотят попробовать многие. Я свой кусочек этого аппетитного тортика съела".

Козловский всегда нравился и женщинам, и мужчинам, ведь есть в нем какое-то воплощение силы, мужественности, отваги. "Да, он прекрасный мужчина – на него большой спрос, но быть красавчиком мало. Даня свой успех заработал. Помню, днем мы репетировали с ним в спектакле, а по ночам он снимался в фильме "Мы из будущего". 24 часа в сутки работал", – цитирует Уршулу Eg.Ru.