Если вы продолжаете спать после первого звонка будильника, вот что это значит

Очень долгое утреннее пробуждение – один из самых серьезных пороков, которыми может обзавестись человек. Последствия этой привычки очень серьезные. Мы сначала откладываем свой подъем… Потом у нас остается мало времени на сборы, и на работе мы немного заторможены… В общем, те, кто подвержен этому пороку, могут показаться ленивыми и безответственными. Но проведенное исследование говорит о другом.
Люди, которые продолжают спать после звонка будильника, более умны, креативны и счастливы, пишет Likeni.info.
Сатоши Каназава и Кайя Перина провели исследование, которое посвящено природным циркадным ритмам и ритмам, навязанным нашим обществом, которые мы не физически можем принять.
Наши предки следовали исключительно своим циркадным ритмам, и поэтому те, кто и сегодня склонен так поступать, отказываясь реагировать на звонок будильника, похоже, выигрывают. Таким образом эти счастливчики подпитывают творчество и интеллект, что позволяет им быть счастливее тех, кто встает сразу после первого звонка будильника.
Это сходится с результатами другого опроса, проведенного Саутгемптонским университетом. Выяснилось, что совы (те, кто ложится спать после 11 вечера и встают после 8 утра), гораздо чаще получают более высокую зарплату и, как правило, более удовлетворены своим образом жизни.
Можете почувствовать себя немного виноватым если, в отличие от других, не можете встать после первого звонка будильника. Но это не только вполне нормальное явление, но и чрезвычайно позитивный сигнал!