Если вы продолжаете спать после первого звонка будильника, вот что это значит

Очень долгое утреннее пробуждение – один из самых серьезных пороков, которыми может обзавестись человек. Последствия этой привычки очень серьезные. Мы сначала откладываем свой подъем… Потом у нас остается мало времени на сборы, и на работе мы немного заторможены… В общем, те, кто подвержен этому пороку, могут показаться ленивыми и безответственными. Но проведенное исследование говорит о другом.