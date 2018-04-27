Вкусно и просто! Как приготовить домашнюю шаурму?

Приготовить шаурму можно не только с мясом и курицей, есть еще один потрясающий вариант начинки — это люля-кебаб, или мясной колбаской домашнего приготовления.

Когда вы едите шаурму с кусочками мяса, они то и дело высыпаются. Есть такую шаурму неудобно, нужно следить, чтобы не растерять начинку. А если вместо кусочков мяса использовать мясную колбаску, то есть шаурму становится намного удобнее.

Итак, приступим к рецепту, для которого мы всё будем готовить самостоятельно, даже лаваш, ведь шаурма у нас так и называется — домашняя.

Лаваш в домашних условиях

Ингредиенты: 2 стакана муки, 1 стакан воды, 7 г сухих дрожжей, 1 ст. ложка сахара, 50 г сливочного масла, 1 ч. ложка соли.

В стакане теплой (не горячей) воды растворить 1 ст. ложку сахара и сухие дрожжи. Высыпать в миску муку горкой. Через 20 мин добавить туда теплую воду с растворенными дрожжами и размягченное сливочное масло. Выместить тесто и разделить его на части величиной с кулак. Получится примерно 10−12 частей теста. Каждую часть раскатать как можно тоньше и выпекать на раскаленной сковороде на слабом огне с двух сторон.

Сковороду маслом смазывать не нужно, если она имеет антипригарное покрытие. Если же нет, то нужно перед выпеканием смазать посуду тонким слоем растительного масла.

Лаваш печется быстро, поэтому не уходите далеко. Готовые листья лаваша нужно накрыть влажным махровым полотенцем. Затем можно хранить их в полиэтиленовом пакете.

Мясные колбаски для шаурмы

Ингредиенты: 700−800 г фарша из говядины, курицы или свинины (можно взять смешанный фарш), 3 луковицы, пучок зелени, приправы по вкусу, соль.

Лук мелко нарезать или пропустить через мясорубку. Зелень мелко нарубить. Смешать фарш с луком, зеленью, солью и приправами. Взять пищевую пленку, сформировать колбаски и каждую отдельно завернуть в пищевую пленку, завязывая края пленки на узел.

В большой кастрюле поставить кипятиться воду. Когда она закипит, отварить в ней колбаски в течение 5 минут. Затем остудить их, снять пленку и обжарить в сливочном масле.

Овощи для начинки

Для начинки мы будем использовать:

- салат из пекинской капусты с добавлением соли, сахара и уксуса;

- морковь по-корейски;

- свежий огурец, нарезанный соломкой;

- помидор, нарезанный кубиком;

- белый соус.

Для приготовления моркови по-корейски возьмите 2 крупных корнеплода, натрите на терке для овощей по-корейски. Добавьте к моркови 10 г приправы по-корейски, 2 зубка измельченного чеснока, 2 ч. ложки сахара, 2 ч. ложки уксуса, 1 ч. ложку соли. Нагрейте в сковороде 50 г растительного масла и влейте в морковь, дайте ей настояться в холодильнике в течение двух часов.

Для соуса смешайте майонез и сметану в соотношении 1:1, добавьте 3−4 зубка измельченного чеснока, половину пучка укропа и соль. Вы также можете приготовить соус по своему вкусу. Например, можно использовать томатную пасту или кетчуп в смеси с майонезом или кефиром.

Теперь собираем шаурму:

- Половину лаваша смазать соусом.

- Выложить в виде дорожек овощи: капусту, морковь, свежие огурец и помидор.

- Ближе к краю выложить мясную колбаску и завернуть шаурму как блинчик.

Готовую шаурму слегка обжарить на сливочном масле по паре минут с каждой стороны.