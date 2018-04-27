Гороскоп на пятницу, 27 апреля, подан: и вот самый невезучий знак Зодиака сегодня...

Этот день не будет ни трудным, ни утомительным. События его наверняка порадуют тех, кто готов пойти на небольшие жертвы ради достижения главной цели. Появляется возможность наладить отношения с коллегами и руководством, провести удачные переговоры с новыми партнерами; однако не следует обещать слишком многого, брать на себя повышенные обязательства. Реальная оценка собственных возможностей – это именно то, что сегодня нужно для достижения успеха.
Эмоциональный фон благоприятен и стабилен, хотя наиболее чувствительные натуры могут ощущать некоторый дискомфорт из-за недостатка достойных поводов для бурных переживаний. Люди же спокойные и рассудительные смогут решить любые свои проблемы благодаря способности оценить любую ситуацию с позиций логики и здравого смысла, пишет Dvorec.ru.
Овен
Сложный день. Овны склонны к необдуманным поступкам и совершенно не в состоянии предугадать, какими будут последствия их действий. В таких условиях не стоит удивляться тому, что неприятности возникают снова и снова, и винить в этом звезды или судьбу нет никаких оснований – все дело в вашем собственном отношении к происходящему. Старайтесь избегать конфликтов с коллегами и руководством, отложите обсуждение вопросов, касающихся финансов и имущества.
В личной жизни дела обстоят даже хуже, чем на работе – вы ведете себя столь эгоистично и непредсказуемо, что даже самые близкие люди не смогут отнестись к этому с пониманием. Язвительные замечания, злая ирония, неискренность совершенно не способствуют улучшению отношений с любимым человеком.
Телец
День пройдет без особых потрясений, и забот у вас не прибавятся. Неприятности не исключены, но вряд ли они станут для вас неприятным сюрпризом – вы догадываетесь о подлинной причине появления препятствий, которые сегодня придется преодолевать. Не стоит отказываться от встреч с давними партнерами или бывшими сослуживцами: вы не только быстро найдете общий язык, но и сможете обсудить вероятность восстановления сотрудничества.
Проявите инициативу, если хотите перемен в личной жизни – именно от вас зависит, как будут развиваться события. Не стоит отказываться от новых знакомств и романтических свиданий, даже если кажется, что они никак не вписываются в насыщенный график вашего дня: вы не пожалеете о том, что изменили планы.
Близнецы
Хороший день – интересный, легкий и многообещающий. Состояние профессиональных дел не оставляет желать лучшего, вы можете найти весьма достойное применение своим талантам и способностям, одержать верх над конкурентами благодаря накопленным знаниям и незаурядной эрудиции. Вероятно улучшение финансового положения, возможны дорогие подарки и выгодные сделки.
Везет вам не только в делах, но и в любви: этот день как нельзя лучше подходит для новых знакомств, романтических свиданий, головокружительных увлечений. Не бойтесь нарушать традиции, действуйте так, как подсказывает сердце – звезды уберегут вас от разочарований и слишком сложных испытаний.
Рак
Сегодня у Раков будет немало поводов для радости, но ни один из них, к сожалению, не связан со сферой романтических отношений. Найти общий язык с любимым человеком крайне сложно, и ситуация усугубляется тем, что отложить решение некоторых важных вопросов не представляется возможным. Вам придется идти на уступки, проявлять гибкость и снисходительность; постарайтесь сегодня не вспоминать о том, что любое терпение имеет границы.
В остальном же день вполне благоприятен. Вас ждут значительные профессиональные успехи, удачные деловые контакты, обещающие скорое улучшение материального положения. Старшие родственники готовы предложить реальную помощь, вам же остается только решить, хотите ли вы ею воспользоваться.
Лев
Львов ждет в целом неплохой день, но вряд ли события его будут соответствовать высоким ожиданиям представителей данного знака. Постарайтесь смириться с тем, что сегодня вы не из всех ситуаций выйдете безусловным победителем, не всегда будете блистать – порой придется уступать главные роли весьма несимпатичным, но по-своему ценным особам. Профессиональные проблемы нужно решать без спешки, оставляя себе достаточно времени для размышлений и оценки последствий своих поступков.
В личных делах, напротив, не стоит откладывать принятие и исполнение решений. В данной области ваша интуиция очень сильна, и на нее вполне можно положиться. Это удачный день для общения с близкими, совместных поездок или домашних праздников.
Дева
Очень сложны отношения с родственниками. Накапливаются претензии друг к другу, и порой кажется, что спокойно обсуждать сложившуюся ситуацию уже невозможно – необходима некая всеобщая встряска для того, чтобы найти ответы на все актуальные вопросы. Однако помните, что конфликт повлечет за собой новые сложности, а обиды, возникшие в результате вашей необдуманной откровенности, нескоро будут забыты.
Неудачный день для поездок, активного и светского отдыха. Звезды советуют вам обратить особое внимание на занятия полезные и познавательные, не тратя слишком много времени на пустые развлечения. Поддержка любимого человека, друзей и единомышленников поможет преодолеть любые испытания.
Весы
Удачный день, события которого вполне соответствуют вашим ожиданиям и планам. Несколько расстроят отношения с коллегами и руководством, однако вам удастся найти способ решить все проблемы наилучшим образом и сохранить мир. Профессиональные успехи не назовешь головокружительными, однако сейчас у вас появляется возможность заложить фундамент будущих побед, так что не теряйте энтузиазма и оптимизма.
Очень много хорошего обещает этот день влюбленным и вообще тем, чьи интересы лежат в области личной жизни и романтических увлечений. Несмотря на некоторое снижение жизненного потенциала, вы обаятельны и совершенно неотразимы, что способствует расширению круга общения. Отношения в уже сложившихся союзах становятся более прочными и доверительными.
Скорпион
Этот день подходит для решения важных вопросов как профессионального, так и личного характера. Вы рассуждаете логично и здраво, можете правильно оценить возможные последствия своих поступков, легко находите общий язык с людьми, которых совсем недавно побаивались. Деловые переговоры пройдут удачно, возможно заключение сделок, подписание долгосрочных контрактов. Можно задуматься о смене работы, внимательно изучить имеющиеся предложения.
Хорошо сложатся поездки, можно навестить друзей и родственников, живущих далеко. Не стоит пренебрегать и посещением светских мероприятий – вы будете в центре внимания и наверняка получите от этого удовольствие.
Стрелец
Будьте осторожны в профессиональных делах – день обещает быть очень трудным, и проблемы, решением которых вам сегодня придется заниматься, нешуточны. Помните, что невнимательность ведет к ошибкам, которыми не замедлят воспользоваться ваши недоброжелатели. К сожалению, вы склонны ожидать помощи, когда нужно действовать самостоятельно, и пропускать мимо ушей важные советы, к которым следовало бы прислушаться.
Старшие родственники не скупятся на критику, да и весьма резкие высказывания в ваш адрес не исключены. Не стоит отвечать тем же: постарайтесь сохранить мир, приложенные усилия не будут напрасными. В поездки стоит отправляться лишь в случае крайней необходимости и при соблюдении всех мер предосторожности.
Козерог
День сложен эмоционально, ваше настроение будет часто меняться, порой без всяких на то причин. Постарайтесь уберечь себя от лишних переживаний, не принимайте слишком близко к сердцу те мелкие неприятности и разочарования, которых не удастся избежать. В профессиональных делах успеха добьются те, кто готов учиться и повышать квалификацию, искать полезную информацию, а не довольствоваться теми знаниями, которые были приобретены ранее.
Не произойдет значительных перемен в личных отношениях. Трудности возможны, но все они будут преодолены сравнительно легко благодаря вашему здравому смыслу, умению отделять главное от второстепенного. Не исключены любовные признания; отношения, начинавшиеся как дружеские, будут развиваться в романтическом русле.
Водолей
Серьезные проблемы могут возникнуть у тех, кто привык добиваться желаемого, используя других людей. Сегодня вам придется действовать самостоятельно, так будьте готовы проявить себя с лучшей стороны. Успех многих начатых дел зависит от того, с каким настроением вы за них беретесь; пусть вас не пугают трудности и сложности – при правильном подходе все они преодолимы.
Появляется возможность совершить интересные поездки, внести некоторые изменения в свой образ жизни. Не следует торопиться с решением вопросов, касающихся романтических и семейных отношений – вы склонны многое видеть в мрачном свете, не имея на то никаких оснований.
Рыбы
День будет щедрым на события, да и поволноваться наверняка заставит. Философский подход к проблемам – лучший способ сохранить хорошее настроение и душевное равновесие. В делах старайтесь избегать путаницы и неясностей, с партнерами и коллегами не лукавьте, от руководства держитесь подальше – этого будет достаточно для того, чтобы избавить себя от напрасных переживаний.
Старшие родственники могут преподнести неприятные сюрпризы, но и на это не нужно реагировать излишне остро: ссоры и конфликты лишь усугубят уже имеющиеся трудности. Зато с точки зрения романтических отношений день просто безупречен: он обещает влюбленным радость взаимопонимания и взаимность чувств.