Гороскоп на пятницу, 27 апреля, подан: и вот самый невезучий знак Зодиака сегодня...

Эмоциональный фон благоприятен и стабилен, хотя наиболее чувствительные натуры могут ощущать некоторый дискомфорт из-за недостатка достойных поводов для бурных переживаний. Люди же спокойные и рассудительные смогут решить любые свои проблемы благодаря способности оценить любую ситуацию с позиций логики и здравого смысла, пишет Dvorec.ru.

Овен

Сложный день. Овны склонны к необдуманным поступкам и совершенно не в состоянии предугадать, какими будут последствия их действий. В таких условиях не стоит удивляться тому, что неприятности возникают снова и снова, и винить в этом звезды или судьбу нет никаких оснований – все дело в вашем собственном отношении к происходящему. Старайтесь избегать конфликтов с коллегами и руководством, отложите обсуждение вопросов, касающихся финансов и имущества.

В личной жизни дела обстоят даже хуже, чем на работе – вы ведете себя столь эгоистично и непредсказуемо, что даже самые близкие люди не смогут отнестись к этому с пониманием. Язвительные замечания, злая ирония, неискренность совершенно не способствуют улучшению отношений с любимым человеком.

Телец

День пройдет без особых потрясений, и забот у вас не прибавятся. Неприятности не исключены, но вряд ли они станут для вас неприятным сюрпризом – вы догадываетесь о подлинной причине появления препятствий, которые сегодня придется преодолевать. Не стоит отказываться от встреч с давними партнерами или бывшими сослуживцами: вы не только быстро найдете общий язык, но и сможете обсудить вероятность восстановления сотрудничества.

Проявите инициативу, если хотите перемен в личной жизни – именно от вас зависит, как будут развиваться события. Не стоит отказываться от новых знакомств и романтических свиданий, даже если кажется, что они никак не вписываются в насыщенный график вашего дня: вы не пожалеете о том, что изменили планы.

Близнецы

Хороший день – интересный, легкий и многообещающий. Состояние профессиональных дел не оставляет желать лучшего, вы можете найти весьма достойное применение своим талантам и способностям, одержать верх над конкурентами благодаря накопленным знаниям и незаурядной эрудиции. Вероятно улучшение финансового положения, возможны дорогие подарки и выгодные сделки.

Везет вам не только в делах, но и в любви: этот день как нельзя лучше подходит для новых знакомств, романтических свиданий, головокружительных увлечений. Не бойтесь нарушать традиции, действуйте так, как подсказывает сердце – звезды уберегут вас от разочарований и слишком сложных испытаний.

Рак