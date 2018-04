Раскрыта причина смерти диджея Avicii

В то же время поклонники уже обвинили в смерти диджея его менеджеров. Как пишет The Sun, Avicii неоднократно жаловался на напряженный график и заявлял, что члены его команды всячески противились его желанию прекратить выступления и заставляли его ездить на гастроли.

Диджей Avicii начинал карьеру с ремиксов. Он прославился в 2010 году благодаря синглам My Feelings for You, Seek Bromance, Blessed и Levels. В 2013 году журнал Forbes назвал его одним из самых высокооплачиваемых диджеев в мире.