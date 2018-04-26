Раскрыта причина смерти диджея Avicii

Как пояснили изданию в семье Берглинга, молодой человек оставил прощальную записку. «Наш возлюбленный Тим был искателем, хрупкой артистической душой, ищущей ответы на экзистенциальные вопросы... Когда он перестал гастролировать, он хотел найти баланс в своей жизни, чтобы быть счастливым и заниматься тем, что он любит больше всего — музыкой. Он действительно боролся с мыслями о смысле, жизни, счастье. Он больше не мог продолжать», — рассказали родственники.

В то же время поклонники уже обвинили в смерти диджея его менеджеров. Как пишет The Sun, Avicii неоднократно жаловался на напряженный график и заявлял, что члены его команды всячески противились его желанию прекратить выступления и заставляли его ездить на гастроли.

«Я говорил, что я умру. Я говорил это так много раз. И я не хотел слышать, что должен получать удовольствие от мысли отыграть еще один концерт», — приводит издание слова диджея из посвященного ему документального фильма, который вышел в прошлом году.

Тим Берглинг ушел из жизни 20 апреля в городе Маскат в Омане, где он навещал друзей. Ему было 28 лет. Последние несколько лет диджей страдал от проблем со здоровьем, в том числе из-за алкоголя. Ранее он признавался, что бросил пить.