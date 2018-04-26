Смотрите: как расслабляются и зажигают миллионеры в роскошном отеле Таллинна

Например, миллионер-инвестор Йоаким Хелениус в свое время целых три года прожил в этом пятизвездочном отеле, естественно, не бесплатно. По его словам, если у вас найдется хотя бы один миллион евро, даже в отеле Schlössle можно прожить почти сколько хочешь.