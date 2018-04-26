четверг, 26 апреля 2018 г.
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Смотрите: как расслабляются и зажигают миллионеры в роскошном отеле Таллинна

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На прошлых выходных столичный пятизвездочный отель Schlössle с первым элитным рестораном отметил 20-летие. На вечеринку пришли миллионеры, предприниматели и бизнес-партнеры со всего мира. 

Например, миллионер-инвестор Йоаким Хелениус в свое время целых три года прожил в этом пятизвездочном отеле, естественно, не бесплатно. По его словам, если у вас найдется хотя бы один миллион евро, даже в отеле Schlössle можно прожить почти сколько хочешь. 

Действительно, если даже снять в этом отеле один из самых дорогих номеров - полулюкс за 315 евро/сутки, на миллион в отеле можно прожить более 8 лет. 

Смотрите видеорепортаж с горячей вечеринки миллионеров! 

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