Смотрите: как расслабляются и зажигают миллионеры в роскошном отеле Таллинна
26 апреля 2018 г., 16:46
На прошлых выходных столичный пятизвездочный отель Schlössle с первым элитным рестораном отметил 20-летие. На вечеринку пришли миллионеры, предприниматели и бизнес-партнеры со всего мира.
Например, миллионер-инвестор Йоаким Хелениус в свое время целых три года прожил в этом пятизвездочном отеле, естественно, не бесплатно. По его словам, если у вас найдется хотя бы один миллион евро, даже в отеле Schlössle можно прожить почти сколько хочешь.
Действительно, если даже снять в этом отеле один из самых дорогих номеров - полулюкс за 315 евро/сутки, на миллион в отеле можно прожить более 8 лет.
Смотрите видеорепортаж с горячей вечеринки миллионеров!