«Венецианский карнавал» в Таллинне: скройтесь за маской и получите приз

26 мая, при активной поддержи района Кристине и города Таллинна, уже восьмой год подряд в столичном парке Левенру (Мустамяэ тее 59а) будет проходить красочный праздник для всей семьи «Венецианский карнавал в Таллинне».
Главное событие карнавала конкурс - дефиле карнавальных костюмов и масок на сцене.
Представить свой карнавальный наряд и маску публике и побороться за призы могут все желающие. Для этого надо обязательно зарегистрироваться у организаторов карнавала
Заявку на участие в карнавальном дефиле можно присылайте по адресу электронной почты avgust@hot.ee. В заявке надо обязательно указать свое имя, возраст, и контактные данные – мейл и номер телефона. К конкурсу на сцене допускаются только те, кто прошел регистрацию до 18 мая.
Жюри конкурса будет оценивать костюмы в шести основных номинациях.
1. Лучший карнавальный костюм эксперимент.
2. Лучший детский карнавальный костюм.
3. Лучший исторический костюм.
4. Самый оригинальный карнавальный образ.
5. Лучшая карнавальная маска.
6. Гран При. Номинация Лучший карнавальный образ.
К костюмам, которые допускаются к конкурсному дефиле, есть только одно обязательное требование - маска или полумаска на лице участника конкурсного дефиле должна обязательно дополнять костюм. Возрастных ограничений нет.
Авторы лучших нарядов будут награждены памятными призами и дипломами.
Организаторы приглашают всех жителей Таллинна прийти в карнавальных костюмах и масках - проявить свое творческое начало. Помимо конкурса на лучший карнавальный костюм, всех зрителей ждет большой четырехчасовой концерт с участием артистов из России, Белоруссии и Эстонии. На празднике можно будет попробовать блюда итальянской кухни. Вход на карнавал для всех свободный!