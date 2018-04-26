«Венецианский карнавал» в Таллинне: скройтесь за маской и получите приз

Главное событие карнавала конкурс - дефиле карнавальных костюмов и масок на сцене.

Представить свой карнавальный наряд и маску публике и побороться за призы могут все желающие. Для этого надо обязательно зарегистрироваться у организаторов карнавала

Заявку на участие в карнавальном дефиле можно присылайте по адресу электронной почты avgust@hot.ee. В заявке надо обязательно указать свое имя, возраст, и контактные данные – мейл и номер телефона. К конкурсу на сцене допускаются только те, кто прошел регистрацию до 18 мая.

ФОТО: Фото организатора

Жюри конкурса будет оценивать костюмы в шести основных номинациях.

1. Лучший карнавальный костюм эксперимент.

2. Лучший детский карнавальный костюм.

3. Лучший исторический костюм.

4. Самый оригинальный карнавальный образ.

5. Лучшая карнавальная маска.

6. Гран При. Номинация Лучший карнавальный образ.

К костюмам, которые допускаются к конкурсному дефиле, есть только одно обязательное требование - маска или полумаска на лице участника конкурсного дефиле должна обязательно дополнять костюм. Возрастных ограничений нет.

Авторы лучших нарядов будут награждены памятными призами и дипломами.

ФОТО: Фото организатора