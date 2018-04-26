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Варум отказалась от песни «Зимняя вишня» из-за пожара в Кемерове

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ФОТО: Nina Zotina/Sputnik

Песня «Зимняя вишня» не вернется в репертуар Анжелики Варум из-за ассоциаций с пожаром в Кемерове. Об этом РИА Новости в четверг, 26 апреля, сообщил супруг исполнительницы музыкант Леонид Агутин.

«Мы погрустили о том, что это была хорошая песня, очень жаль», — отметил Агутин.

Музыкант подчеркнул, что в неопределенном будущем, если песня перестанет вызывать ассоциации с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня», Варум может вернуть композицию в репертуар. «Сейчас это вообще не представляется возможным», — сказал он.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел днем 25 марта. Погибли 60 человек. Уголовное дело расследуется по трем статьям, среди которых поджог, при этом основная причина возгорания — замыкание электропроводки. По делу арестованы несколько человек, в отношении одного из пожарных возбуждено дело о халатности.

Песня Анжелики Варум «Зимняя вишня» вошла в одноименный альбом артистки, релиз которого состоялся в 1996 году.

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