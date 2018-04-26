Ученые: вот в какой позе женщины больше всего любят заниматься любовью

С женской стороны в исследовании участвовали 2827 сексуально-активных женщин в возрасте от 18 до 34 лет, пишет Menscult.ua со ссылкой на MAXIM.

Когда речь заходит о сексе, одним из главных предпочтений для женщины (помимо, разумеется, знака Зодиака партнера) является поза.

Так что каждую участницу попросили честно ответить, какая у нее любимая сексуальная поза.

30,9% женщин ответили, что их любимая сексуальная поза... скучная миссионерская! Правда, поза «мужчина сзади» оказалась на втором месте с небольшим отрывом: она завоевала 27,5% голосов. Бронзу взяла «наездница» — 17,9% голосов.

А вот наименьшую популярность в сексуально-эволюционном процессе снискала поза «стоя» — ее назвали любимой только 1,4% опрошенных женщин.