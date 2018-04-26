На одной волне с Барских: в Viber появились стикеры с этим украинским артистом!

Над проектом работали более месяца, в рамках которого был заключен контракт с хэд-офисом VIBER в Лиссабоне. Всего разработано 17 ярких стикеров лимонно-желтого цвета с рисованным вручную изображением Барских. Каждый элемент обозначен определенной символикой, а фразы из самых хитовых песен артиста станут частью сообщений: «Cделай громче», «на своей волне», «хочу танцевать», «танцы до утра» и другие.