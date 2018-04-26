На одной волне с Барских: в Viber появились стикеры с этим украинским артистом!

Популярный мессенджер решил поддержать международный успех нового сингла Барских и выпустил для поклонников артиста тематический стикерпак.
Над проектом работали более месяца, в рамках которого был заключен контракт с хэд-офисом VIBER в Лиссабоне. Всего разработано 17 ярких стикеров лимонно-желтого цвета с рисованным вручную изображением Барских. Каждый элемент обозначен определенной символикой, а фразы из самых хитовых песен артиста станут частью сообщений: «Cделай громче», «на своей волне», «хочу танцевать», «танцы до утра» и другие.
Одновременно с появлением стикеров «Сделай громче» в VIBERе было создано официальное комьюнити Макса Барских, которое за считанные дни собрало более 100 тыс. подписчиков. Все участники группы смогут оперативно получать самую актуальную информацию из жизни артиста.