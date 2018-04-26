Сексуальная эстонская журналистка рассказала, как случайно отправила фото груди своему работнику

Ее постоянно приглашали в качестве члена жюри на церемонию вручения музыкальных премий - Eesti Muusikaauhinnad. И она случайно отправила им сообщение, где вежливо написала, что отдыхает в Таиланде и 10 дней будет там. Но не заметила автокоррекции, и отправила сообщение с текстом: «Я пьяная», пишет Kroonika.