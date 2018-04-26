Сексуальная эстонская журналистка рассказала, как случайно отправила фото груди своему работнику
26 апреля 2018 г., 15:15
Главред журнала Kroonika Криста Ленсин рассказала о курьезах, которые у нее происходили со смартфоном. Получилось очень смешно.
Ее постоянно приглашали в качестве члена жюри на церемонию вручения музыкальных премий - Eesti Muusikaauhinnad. И она случайно отправила им сообщение, где вежливо написала, что отдыхает в Таиланде и 10 дней будет там. Но не заметила автокоррекции, и отправила сообщение с текстом: «Я пьяная», пишет Kroonika.
И самый неловкий момент, когда она пыталась сделать для своего любимого фото, но телефон соскочил и сфотографировал грудь Кристы Ленсин. И снимок отправился ее фотографу через WhatsApp.